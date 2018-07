Foto: Staatsarchiv Hamburg / Nachlass Erich Andres

Zerstörte Häuser, zerstörte Menschen. Erich Andres schoss dieses Foto am 1. August um 5.30 Uhr in der Frühe an der Süderstraße bei der Grünanlage an der Dankeskirche Foto: Staatsarchiv Hamburg / Nachlass Erich Andres