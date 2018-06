Foto: Co-commissioned by National Gallery of Victoria, Melbourne, and Barbican Art Gallery, London. Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, New York and carlier|gebauer, Berlin

Richard Mosse (*1980) Incoming, 2014-2017 (Still frame) Drei-Kanal HD-Video mit 7.3 Surround-Sound in Zusammenarbeit mit Trevor Tweeten und Ben Frost | Three screen video installation with 7.3 surround sound in collaboration with Trevor Tweeten and Ben Frost | 52:10 min. © Co-commissioned by National Gallery of Victoria, Melbourne, and Barbican Art Gallery, London. Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, New York and carlier|gebauer, Berlin