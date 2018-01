Hamburgs Bezirke Neuer Park und viele Baustellen – was Altona plant

Für die neue S-Bahn-Station Ottensen an der Thomasstraße soll in diesem Jahr Baubeginn sein. Geplante Kosten: knapp 23 Millionen Euro, die Station soll 2020 fertig sein

Das ändert sich in den Bezirken. Neue Wohnungen an großen Straßen, Football-Stadion und S-Bahn-Station in Ottensen.