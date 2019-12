Hamburg/Lübeck. Visitenkarten bieten normalerweise nicht viel Raum für Abwechslung: Name, Firma, Telefonnummer, Mailadresse. Das reicht in der Regel. Kourosh Pourkians Geschäftskarte erzählt auch sein Leben. Nicht nur, dass der Chef des Lübecker Maschinenbauers Baader und Honorarkonsul von Tadschikistan mit Foto zu sehen ist. Damit sein Name auch im Iran, China und Russland lesbar ist, steht er in vier Sprachen darunter. Per QR-Code lassen sich die Kontaktdaten direkt speichern. Die Werbeversprechen für die Fisch- und Geflügelverarbeitungsanlagen des Unternehmens sind auf Englisch. Der Rand der Karte ist schwarz-rot-gold.

Pourkian sieht sich als Brückenbauer

Pourkian, geboren in Teheran, kam zum Studium nach Hamburg. Und er ist weltweit unterwegs auf der Suche nach neuen Absatzmärkten. Seit mehr als 20 Jahren ist er Vorsitzender des Gesellschafterbeirats in dem Familienunternehmen mit Status Weltmarktführer – auch wenn den Namen kaum jemand kennt. „Wer ein Fischfilet auf dem Teller hat, kann ziemlich sicher sein, dass es durch eine Baader-Maschine gelaufen ist“, sagt der 64-Jährige. Seine Ehefrau Petra Baader, Enkeltochter des Gründers der Nordischen Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG, ist Geschäftsführerin, er entwickelt die Verkaufsstrategien inzwischen auch verstärkt in seinem Heimatland. „Ich sehe mich als Brückenbauer“, sagt Pourkian und rückt die Krawatte zurecht, die perfekt zum Einstecktuch passt.

„Deutschland sucht neue Märkte, einer davon ist der Iran mit 80 Millionen Einwohnern“, sagt Pourkian, dessen Vater während des Schah-Regimes nach Deutschland ausgewandert war. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler, der auch eine Unternehmensberatung betreibt, engagiert sich ehrenamtlich in verschiedenen Wirtschaftsforen für die Beziehungen zwischen den Ländern.

Er war lange Präsident des Bundes Iranischer Unternehmer und rief das Nowruz-Wirtschaftsforum, benannt nach dem persischen Neujahrsfest, für Hamburg und Schleswig-Holstein ins Leben. „Durch Kultur allein wird man nicht satt. Es geht darum, die Verbindungen zur Wirtschaft zu stärken“, sagt der Deutsch-Iraner.

200 Millionen Euro Umsatz jedes Jahr

An diesem Morgen durchmisst er in schnellen Schritten den Produktionsstandort in Lübeck-Genin, an dem 500 der weltweit 1170 Baader-Beschäftigten arbeiten. Auf einer Fläche von 5,6 Hektar werden die Maschinen für die größten Fisch- und Geflügelverarbeitungsbetriebe gebaut, vom Zuschnitt der Bleche bis zur Endmontage. In einer der Hallen steht Peter Werner. Der Zerspanungstechniker bearbeitet Kunststoffteile, die von einer Spezialanlage zugeschnitten wurden. „Insgesamt fertigen wir 25.000 Teile selbst“, sagt Produktionsleiter Jörg Schröter. 300 Anlagen verlassen im Jahr das Werk. Es gibt 50 verschiedene Modelle. Etwa fünf Monate dauert es, bis eine Maschine fertig ist. Der Umsatz der Baader-Gruppe beläuft sich nach eigenen Angaben auf jährlich mehr als 200 Millionen Euro.

Angefangen hatte es vor fast 100 Jahren mit den weltweit ersten Köpf- und Entgrätungsmaschinen für Fisch. Heute können in Baader-Heringsanlagen bis zu 400 Fische pro Minute zu 800 enthäuteten Filets verarbeitet werden. Das neuste Modell Baader 144 mit Kameras und modernster Digitaltechnik filetiert 25 Lachse pro Minute. „Unser Qualitätsanspruch ist noch höher als der von Made in Germany“, sagt Kourosh Pourkian selbstbewusst. Dazu gehört auch, dass der gesamte Fisch verwertet wird. Über sogenannte Separatoren, die Baader entwickelt und herstellt, werden die Teile eines Fisches so getrennt, dass sie in die Produktion von Fischfrikadellen und Omega-3-Produkten, aber auch in die Herstellung von Leder oder Fischmehl gehen können.

Firma achtet auf Tierschutzgesetz

Als zweites Standbein setzt das Unternehmen auf eine Produktionslinie für die Geflügelverarbeitung, übernahm 2009 die dänische Firma Linco Food Systems. „Geflügel wird überall auf der Welt gegessen“, sagt der Geschäftsmann Pourkian. Die Tiere werden zunächst unter anderem mit CO 2 eingeschläfert, dann geschlachtet und in Baader-Anlagen küchenfertig produziert: drei Hühner pro Sekunde, bis zu 12.000 in einer Stunde. „Wir achten auf die Tierschutzgesetze“, weist Pourkian jegliche Kritik an der industriellen Produktion zurück. Die Anlagen werden weltweit eingesetzt, nur auf dem deutschen Markt konnte das Unternehmen damit bislang nicht Fuß fassen.

Weitaus größere Wachstumsmärkte sieht Pourkian inzwischen auch weiter im Osten. In den Iran etwa konnte die Baader-Gruppe bereits 15 Geflügelverarbeitungsanlagen verkaufen, auch arabische Länder wie Saudi Arabien zählen zu den Kunden. „Die Region hat eine Bevölkerung von 300 Millionen Menschen, die islamische Welt insgesamt 1,6 Milliarden Einwohner.“ Der Iran könne dort eine Vorreiterrolle übernehmen, sagt der dreifache Vater, der mit seiner Frau und dem neunjährigen Sohn in Harvestehude lebt.

Florierende Wirtschaft stärke Liberalen im Iran

Zwei- bis dreimal im Jahr reist er in sein Heimatland, beobachtet die Veränderungen sehr genau. „Eine florierende Wirtschaft stärkt die Liberalen im Land“, lautet Pourkians Vision. „Dann verlieren die religiösen Kräfte an Einfluss.“ So könne sich eine Gesellschaft verändern, ohne Revolution und Kampf.