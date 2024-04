Hamburg. Ein angeblicher Polizeibeamter brachte die Frau mit einer erschreckenden Geschichte um wertvollen Schmuck. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Eine 85-jährige Frau in Osdorf ist am Montagabend Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei erhielt sie einen Schockanruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der Tochter drohe nun die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus, die aber durch eine Kaution eines höheren fünfstelligen Betrages abgewendet werden könne.

Anschließend klingelte an der Wohnungstür der Seniorin an der Fasanenstraße eine unbekannte Frau, um die Kaution abzuholen. Die 85-Jährige übergab ihr Schmuck als Sachwert für die Kaution, mit dem diese sich davon machte. Dann rief die ältere Dame ihre Tochter an, die den Betrug aufklären konnte und eine Anzeige erstattete.

Polizei Hamburg sucht nach Trickbetrügern nach Schockanruf bei älterer Dame

Da die Suche nach der Betrügerin bisher erfolglos war, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 cm groß

etwa 40 Jahre alt

normale Figur

bekleidet mit einem hellen (vermutlich weißen), gepflegten, längeren Wollmantel

dunkle Haare (entweder kurz geschnitten oder zusammengesteckt)

sprach gutes Deutsch

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

