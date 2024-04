Gudow. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, standen bereits andere Retter parat. Warum der Brand auf der Autobahn glimpflich ausging.

Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Gudow: Am Mittwoch, 24. April, rückten die Retter um kurz nach 2 Uhr in der Früh zu einem brennenden Gefahrgut-Lkw auf der Autobahn 24 Richtungsfahrbahn Berlin aus. Zum Zeitpunkt der Alarmierung war unklar, was genau brennt, bestätigt die Integrierte Einsatzleitstelle Bad Oldesloe. Die Polizei sperrte die A24 vor der Autobahnraststätte Gudow.

Feuerwehr: Tanklaster fängt auf der A24 bei Gudow Feuer

Als die Retter eintrafen, standen drei Lkw am Rand der Autobahn. An einem dänischen Tanklaster war es zu einem Achsbrand gekommen. Der 36-jährige Fahrer hatte den Lastzug auf der Standspur der Autobahn gestoppt. Zwei weitere Brummifahrer hatten ebenfalls angehalten. Sie versuchten gemeinsam mit dem Kollegen, die Flammen zu ersticken.

Der Tankauflieger war zum Glück leer. Als die Feuerwehr eintraf, loderten noch Flammen – in Kombination mit Benzindämpfen im Tank keine ungefährliche Mischung. Nach wenigen Minuten hatten die Feuerwehrleute den Brand erstickt. Der Lkw konnte aus eigener Kraft, nachdem die Situation geklärt war und die Achsen abgekühlt, langsam zur Abfahrt Gudow rollen.

Autobahn 24 eine Stunde lang gesperrt

Für den nächtlichen Feuerwehreinsatz war die A24 für eine runde Stunde gesperrt. Gegen 3.15 Uhr hob die Polizei die Sperrung wieder auf. Danach konnte der Verkehr Richtung Osten über die Autobahn fließen.