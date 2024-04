Hamburg. Am Freitagabend wurden mehrere Autos von Steinen beworfen. Eine Zeugin will Kinder gesehen haben. Die Polizei sucht jetzt die Täter.

Die Polizei Hamburg fahndet nach mehreren unbekannten Tätern, die am Freitagabend (19. April) in Höhe der Autobahnausfahrt Bahrenfeld faustgroße Steine auf die Fahrbahnen der A7 geworfen haben sollen. Kurz nachdem die Fahrbahn nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Unfällen wieder freigegeben worden war, spürten mehrere Autofahrer, die zwischen 17.45 und 18 Uhr in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren, plötzlich von rechts einen Aufprall.

Dabei kam es sowohl bei einem Tesla als auch bei einem Volvo zu erheblichen Beschädigungen, wie die Polizei mitteilt. Bei einem Mercedes barst durch den Aufprall sogar die Frontscheibe. Die Fahrer der Wagen wurden glücklicherweise durch den Steinwurf nicht verletzt. Unabhängig voneinander erstatteten sie alle Anzeige gegen unbekannt.

A7 bei Hamburg-Bahrenfeld: Unbekannte schmeißen Steine auf Fahrbahn – und treffen Autos

Durch die Fahrgeschwindigkeit sowie die Plötzlichkeit des Angriffs konnte jedoch keiner der geschädigten Autofahrer mögliche Täter identifizieren. Den einzigen Hinweis haben die Ermittler bislang durch eine weitere Autofahrerin, die den Polizeinotruf verständigte. Sie will zwei Personen an der gleichen Stelle der A7 dabei beobachtet haben, wie sie augenscheinlich Gegenstände auf die Fahrbahn warfen. Nach ihrem flüchtigen Eindruck soll es sich bei den Werfern entweder um Kinder oder Jugendliche handeln.

Mehr zum Thema

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief allerdings erfolglos. Nun bittet sie Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Dienststelle zu melden.

Der Vorfall am Freitagabend ist nicht das erste Mal in jüngster Vergangenheit, dass Unbekannte Gegenstände auf Verkehrsmittel geworfen haben. Am Sonnabend wurde auf die Gleise der U1 ein altes Fahrrad geworfen. Zeitweise musste der Verkehr auf der Strecke eingestellt werden.