Hamburg. Der Wahlhamburgerin wurde im Luxushotel Louis C. Jacob ein fieser Streich gespielt. Was es damit auf sich hat – und wie das Model reagierte.

Im Louis C. Jacob wurde Sylvie Meis im Januar 2008 für ihre gesellschaftlichen Verdienste mit ihrem damaligen Ehemann Rafael van der Vaart zum „Couple of the Year“ gekürt – doch was ihr nun mehr als 15 Jahre später in dem Hamburger Luxushotel widerfuhr, fühlte sich für die erfolgreiche Unternehmerin eher wie ein Liebesalbtraum an.

Schuld daran waren die Macher der ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“, die Meis mit einem besonders fiesen Streich einen gehörigen Schreck einjagten. Am Sonnabend wurden die Bilder aus der versteckten Kamera ausgestrahlt (2,67 Millionen Zuschauer/11,9 Prozent Marktanteil) – und damit auch Studiogast Meis selbst nach „schlaflosen Nächten“ erstmals gezeigt.

Sylvie Meis bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt

Der hinterlistige Plot: Die beliebte Moderatorin wurde ins Louis C. Jacob nach Nienstedten geködert, um dem noblen Hotel in den Elbvororten auf Wunsch des fiktiven Marketingchefs mit einem Fotoshooting ein „hipperes“ und „schrilleres“ Image zu verleihen. Doch ein innerliches „Hipp, hipp, hurra“ sollte der Auftrag für Sylvie Meis keineswegs werden – im Gegenteil.

Denn zunächst gingen die ersten Fotos aufgrund äußerst schräger Kameraeinstellungen und wahrhaft schriller Belichtung buchstäblich schief, dann wurden auch noch das Make-up und Styling des seit ein paar Tagen 46 Jahre alten Models gehörig verhunzt.

Neuer Freund von Sylvie Meis? „What the f***“

Während die Wahlhamburgerin diese Unzulänglichkeiten noch professionell hinnahm, entglitten ihr bei der überraschenden Ankündigung eines „Pärchen-Shootings“ die Gesichtszüge erstmals so richtig. Und endgültig, als sich der männliche Lockvogel namens Ante nach einem gemeinsamen Selfie in den sozialen Medien sogar umgehend als Meis’ neuer Lover inszenierte.

Wohlgemerkt auf dem eigenen Instagram-Account der Niederländerin (1,4 Millionen Follower), zu dem die eingeweihte Managerin Marina Coburger der „Verstehen Sie Spaß“-Crew Zugang verschafft hatte. Woraufhin sich bei Sylvie Meis geschäftige Hektik breitmachte. „What the fuck? Was ist das? Bin ich gehackt worden?“, entfuhr es dem Model erschrocken: „Ich kenne den Mann nicht!“

Sylvie Meis über Louis C. Jacob: „Ich liebe dieses Hotel“

Doch zu spät – auf die in die Social-Media-Welt entsandten Zeilen ihres angeblichen Freundes („Ja, Sylvie und ich, wir lieben uns“) war längst die Presse angesprungen, sogar ein angebliches ARD-Kamerateam schlug umgehend in den Hotelräumen auf, um Meis zu ihrem Liebesglück zu befragen – ehe sie endlich aus ihrem Schicksal erlöst und über den Streich aufgeklärt wurde.

„Ich habe so gezittert“, gestand sie Moderatorin Barbara Schöneberger nach der Ausstrahlung auf dem „Verstehen Sie Spaß?“-Sofa. Und verriet auch noch das Geheimnis ihrer lang anhaltenden Contenance. „Ich denke immer in Lösungen. Ich möchte immer meinen Job machen, das sind tolle Leute, und ich liebe dieses Hotel auch wirklich.“

Erklärungsversuche: Barbara Schöneberger (l.) ließ für „Verstehen Sie Spaß?“ Moderationskollegin Sylvie Meis hereinlegen. © Thorsten Hein | SWR

Sylvie Meis und ihr Fake-„Ex“ versöhnen sich

Nur ihr unfreiwilliges Date aus dem Louis C. Jacob, das liebt sie nun wahrhaftig nicht. „Na ja, er sieht eigentlich ganz toll aus. Aber ihr habt ihn wirklich ein bisschen nerdig gemacht“, sagte Sylvie über Lockvogel Ante. „Die Brille war zu viel, und er hat auch ganz komisch auf den Fotos geschaut. Wo man wirklich denkt: Uuuh …“

Eine freundschaftliche Umarmung gab sie dem Schauspieler in der Sendung dann aber trotzdem noch einmal – und im Internet folgte eine weitere Versöhnungsgeste: Den Instagram-Post von Ante Brekalo zu dem „unvergesslichen“ Erlebnis in den Elbvororten quittierte Sylvie Meis mit zwei Blumenstrauß-Emojis und einem herzhaften Smiley.