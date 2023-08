Nach Einbruch bei Sylvie Meis – Polizei Hamburg hängt Plakate auf

Hamburg. Mehr als ein Monat nach dem spektakulären Einbruch bei TV-Moderatorin Sylvie Meis bittet die Polizei Hamburg nun um Hinweise – und zwar mit einer altbewährten Methode.

Die Ermittler haben in der Nachbarschaft des Tatortes in Eppendorf mehrere Plakate mit Zeugenaufrufen ausgehängt, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigt. Auf den Aushängen ist das Foto einer ausziehbaren Teleskopleiter abgebildet, die an einem Baugerüst lehnt.

Polizei Hamburg: Nach Einbruch bei Sylvie Meis – Ermittler hängen Plakate aus

Mit diesem Hilfsmittel und über das Gerüst sollen die Täter Anfang Juli in die Wohnung von Meis in der Eppendorfer Landstraße gelangt sein. Sie raubten Handtaschen, unter anderem der Marken Chanel und Hermès, im Wert von insgesamt rund 800.000 Euro.

Wie das Abendblatt berichtete, muss der Einbruch ein von langer Hand geplanter Coup gewesen sein. Denn die Täter kletterten über das Baugerüst am Nachbargebäude auf das Dach und von dort über eine Mauer zu dem Gebäude, in dem die Moderatorin lebt.

Im Ankleidezimmer wurden die Einbrecher fündig: Sie stahlen etwa zwei Dutzend hochpreisige Designer-Taschen.

Einbruch in Eppendorf: Polizei sucht mit Plakaten nach Zeugen

Diese Plakate hängen an mehreren Geschäften an der Eppendorfer Landstraße.

Foto: Dominic Berner

Um auf die Fährte der Täter zu kommen, haben die Ermittler nun im Bereich der Eppendorfer Landstraße besagte Plakate aufgehängt: „Können Sie Hinweise zur Tat, der abgebildeten Leiter oder dem Verbleib des Stehlgutes geben?“, heißt es darauf.

Dass Aushänge eingesetzt werden, um Hinweise zu erhalten, sei keine Seltenheit, erklärt ein Sprecher der Hamburger Polizei. Damit wollen die Beamten die Chance erhöhen, dass möglichst viele Menschen in der Nachbarschaft auf den Zeugenaufruf aufmerksam werden. Ähnlich wie bei einem Schwarzen Brett.

Das LKA ermittelt zu diesem gezielten Wohnungsdiebstahl. Wer in der Zeit zwischen dem 6. und 14. Juli in der Eppendorfer Landstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/42 86-56 789 bei der Polizei zu melden.