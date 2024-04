Hamburg. Mutter war im Rettungswagen des DRK schon auf dem Weg in die Klinik in Altona. Doch ihre Tochter wollte nicht mehr warten.

Eigentlich sollte sie erst in der Klinik in Altona zur Welt kommen, doch so lange wollte eine kleine Neu-Hamburgerin am Mittwoch offenbar nicht warten: Das Mädchen wurde daher schon auf der Fahrt ins Krankenhaus in einem Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geboren.

Am Mittwochvormittag hatten bei der Mutter der Kleinen die Wehen eingesetzt. Mit hohem Tempo ging es daher im Rettungswagen 15 T aus Eidelstedt in die Klinik. Doch für den Notfallsanitäter und seine Kollegin an Bord war schnell klar: Die Geburt wird wohl schon im Fahrzeug stattfinden.

Baby in Rettungswagen in Hamburg geboren – „ein ganz toller Moment“

Um genau 13.27 Uhr konnten die DRK-Helfer der Mutter ihr Neugeborenes schließlich in die Arme legen. Die Geburt verlief laut Besatzung ohne Komplikationen. „Mutter und Kind sind wohlauf und wurden in die Klinik gebracht“, sagte ein DRK-Sprecher.

„Ich hatte gerade den Wagen am Straßenrand angehalten und wollte meinen Kollegen helfen, da sah ich die Kleine schon“, erzählt der Fahrer des Rettungswagens. „Ein ganz toller Moment.“

Vielleicht hatte sich die kleine Neu-Hamburgerin den Zeitpunkt ihrer Geburt aber auch ganz bewusst ausgesucht, denn der Rettungswagen ist laut DRK brandneu und war gerade zum ersten Mal im Einsatz. In jedem Fall hat sie jetzt einen ganz besonderen Geburtsort in ihren offiziellen Papieren stehen. Er lautet: Bahrenfelder Chaussee/ Ecke Albert-Einstein-Ring.