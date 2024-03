„Wirklich einzigartig“: Die Vierlinge Aman, Awan, Arina und Arin wurden in der 30. Schwangerschaftswoche als Frühchen geboren. Sie sind stabil, benötigen aber noch medizinische Unterstützung und werden beatmet. © Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA