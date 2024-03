Abrisstopp, aber nicht für alle Gebäude: Die Deutsche Bahn hat sich laut Initiativen dazu verpflichtet, denkmalgeschützte Gebäude bis zum 1. Mai nicht abzureißen. Das bereits abgedeckte Haus an der Sternbrücke in der Stresemannstraße 117 fällt nicht darunter und wird wohl in den kommenden Tagen weichen. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia