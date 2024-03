Hamburg. Bezirk beanstandet mehrheitlichen Beschluss der Bezirkspolitik und führt Arbeiten an Reventlowstraße fort. Wie es weitergeht.

Voraussichtlich in der Woche vom 11. März an werden die Bäume an der Reventlowstraße in Hamburg-Othmarschen für die umstrittenste Baumaßnahme des Bezirks Altonas gefällt. Wie berichtet, müssen sechs Bäume weg, damit der Straßenabschnitt zur Veloroute umgestaltet werden kann.

Doch nicht nur sichtbar tut sich etwas in der Sache. Auch in der politischen Auseinandersetzung um einen von Anwohnern, Kaufleuten der Waitzstraße sowie einer politischen Mehrheit geforderten Baustopp geht es in dieser Woche weiter.

Hamburg-Othmarschen: Amt beanstandet Entscheidung der Politik zu Reventlowstraße

Am Donnerstag, 14. März, befasst sich der Hauptausschuss im Rathaus von 18 Uhr an erneut mit dem Thema. Zum einen gibt es einen Antrag der FDP, die Debatte zu versachlichen und einen runden Tisch mit Vertretern aller Interessengruppen einzuberufen. Zum anderen steht die Beanstandung durch das Bezirksamt Altona auf der Tagesordnung.

Wie angekündigt, hat deren Leiterin Stefanie von Berg (Grüne) den politischen Mehrheitsbeschluss der Bezirksversammlung beanstandet und auch formal begründet. Auf umfassenden 184 Seiten erläutert das Amt, warum man den beschlossenen Baustopp nicht umsetze, sondern vielmehr die Arbeiten weiter vorantreibe.

Baustellen-Streit: Senat muss nun Entscheidung in dem Fall treffen

„Nach Auffassung der Bezirksamtsleitung verstößt die Entscheidung der Bezirksversammlung gegen das Haushaltsrecht und die Entscheidungen des Senats“, heißt es dazu erneut von Pressesprecher Mike Schlink auf Anfrage. Tatsächlich finden sich in den 184 Seiten kaum neue Argumente.

Es wird unter anderem die sehr lange Entstehungsgeschichte für die Baumaßnahme zum Teilabschnitt der Veloroute erläutert. Quintessenz: Der Beschluss vom 29. Februar 2024 fordere das Bezirksamt zu einer Handlung auf, die gegen geltendes Recht verstoßen würde. „Es liegt ein Verstoß gegen Recht und Gesetz und gegen sonstige Entscheidungen des Senats vor.“

Hamburg-Othmarschen: Wird Reventlowstraße Fall für Bezirksaufsichtsbehörde?

Die Bezirkspolitiker haben nun die Möglichkeit, ihren Beschluss zu ändern oder aufzuheben. Das ist eher unwahrscheinlich angesichts der in den vergangenen Wochen geführten Debatte um die Baustelle. Somit wird die Sache ein Fall für die Bezirksaufsichtsbehörde. „Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird in dieser Angelegenheit dann eine abschließende Entscheidung treffen“, so Pressesprecher Mike Schlink.

Mehr zum Thema

Gibt der Senat dem Bezirksamt in seiner juristischen Einschätzung recht, wird von April an das Teilstück ab Höhe der Jungmannstraße bis zum Klein Flottbeker Weg für 4,5 Millionen Euro umgebaut. Während des Umbaus ist die Reventlowstraße zwischen Walderseestraße und Klein Flottbeker Weg im Wesentlichen eine Einbahnstraße in Richtung Süden. Komplettsperrungen sind an voraussichtlich drei Wochenenden nötig, über die das Bezirksamt Altona dann vorher informiere.