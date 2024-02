Hamburg. Als Kind wollte Hadi Teherani auf einem Esel von Persien nach Deutschland reiten. In einem Buch erzählt er von seinem Werdegang.

So groß seine Träume und Visionen immer waren – sie wurden doch wahr. So war es, als Hadi Teherani seinen Eltern mit fünf, sechs Jahren verkündete, er werde auf einem Esel von Persien nach Deutschland reiten. Tatsächlich wanderten sie mit ihren Söhnen nach Deutschland aus und landeten in Hamburg.