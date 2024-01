Krankenhaus Hamburg: Hier kamen 2023 die meisten Babys zur Welt

22.554 Kinder wurden in Hamburg geboren – erneut weniger als in den Vorjahren. Drei Krankenhäuser zählen besonders viele Geburten.

Hamburg. Im vergangenen Jahr kamen in Hamburgs Krankenhäusern und Geburtshäusern 22.554 Kinder zur Welt. Das waren 921 Babys weniger als im Jahr 2022 (23.475) und 2945 weniger als 2021 (25.499). Das teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. „Trotz rückläufigen Trends liegen die Geburtenzahlen in Hamburg aber weiter auf hohem Niveau“, so Behördensprecher Wolfgang Arnold.

Die höchsten Zahlen meldeten – wie schon im Vorjahr – die großen Geburtskliniken: Die Asklepios Klinik Altona meldete 3210 Babys, das Katholische Marienkrankenhaus 3209 Neugeborene. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) liegt mit 3039 Säuglingen auf Platz 3, die Asklepios Klinik Barmbek belegt mit 2924 Rang vier im Geburten-Ranking. Im Albertinen Krankenhaus in Schnelsen kamen im Jahr 2023 genau 2499 Baby zur Welt.

In welchen Hamburger Kliniken 2023 wie viele Kinder geboren wurden:

Asklepios Klinik Altona: 3210 Babys

Katholisches Marienkrankenhaus: 3209

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): 3039

Asklepios Klinik Barmbek: 2924

Albertinen Krankenhaus: 2499

Asklepios Klinik Nord: 1871

Helios Mariahilf Klinik: 1567

Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg: 1281

Evangelisches Amalie Sieveking Krankenhaus: 1168

Asklepios Klinik Wandsbek: 943

Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf: 589

Hamburger Geburtshäuser: 254

Krankenhaus Hamburg: Leichter Rückgang bei Zahl der Geburten

Die Geburtenzahlen sind in allen Kliniken im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen – nur das Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg (2022: 1202 Neugeborene) und die Asklepios Klinik Nord (2022: 1840 Babys) verzeichneten einen leichten Zuwachs. In den Geburtshäusern Elbhebammen, Geburtshaus Hamburg und dem Haus der Geburt und Gesundheit kamen insgesamt 254 Kinder zur Welt. Das macht einen Anteil von mehr als einem Prozent an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg aus.

