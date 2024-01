Beliebteste Babynamen in Hamburg-Altona: Emilia 2023 weiter auf Platz 1

Babynamen Überraschender Wechsel bei beliebtesten Vornamen in Altona

Hamburg. Im Bezirk Altona kamen im vergangenen Jahr insgesamt 3392 Babys zur Welt, 2022 waren es noch 3640 Geburten. Bei der Wahl des Vornamens hielten sich werdende Eltern meist an den deutschlandweiten Trend – jedenfalls teilweise. Während Neugeborene im Bezirk Eimsbüttel am häufigsten die Namen Ida und Henry bekamen, waren diese auch im Bezirk Altona beliebt, an die Spitze haben sie es jedoch nicht geschafft. Hier gibt es die Übersicht.

Emilia hat es nicht nur deutschlandweit an die Spitze der Mädchennamen geschafft, auch im Bezirk Altona steht er zum wiederholten Male auf dem ersten Platz, wie aus einer Auswertung des Bezirksamts hervorgeht. Gleich 28-mal gaben Eltern ihrer neugeborenen Tochter den beliebten Vornamen.

Beliebte Babynamen in Hamburg-Altona: Lina neu in den Top 10 der Mädchen

Den zweiten Platz bei den Mädchennamen im Jahr 2023 teilen sich Emma, 2022 noch auf dem sechsten Platz, und Ida. Beide wurden jeweils 18-mal vergeben. Lina, 2022 noch gar nicht in der Top-10-Liste des Bezirks Altona, schaffte es 2023 auf Platz vier (17-mal).

Einen überraschenden Wechsel hat es hingegen an der Spitze der beliebtesten Jungenvornamen gegeben: Während die meisten Eltern ein Jahr zuvor den Namen Emil vergeben hatten, ist dieser im Jahr 2023 Jahr auf den fünften Platz gewandert.

Beliebte Jungenvornamen in Hamburg-Altona: Emil nicht mehr auf Platz eins

Gleich zwei Jungennamen waren stattdessen am beliebtesten: Finn, der 2022 noch gar nicht in den Top 10 auftauchte, wurde ein Jahr später gleich 17-mal vergeben – und teilt sich den ersten Platz mit Theo (auch 17-mal), der 2022 noch auf dem sechsten Platz lag.

Der Name Noah, der 2023 deutschlandweit zum wiederholten Male am häufigsten gewählt wurde und im Bezirk Eimsbüttel auf dem dritten Platz landete, taucht in der Liste der Top 10 im Bezirk Altona jedoch überhaupt nicht auf.

Top 10 der Mädchenvornamen im Bezirk Hamburg-Altona:

Emilia (28) Emma (18) Ida (18) Lina (17) Charlotte (15) Ella (12) Mia (12) Mila (12) Ava (11) Liv (11)

Top 10 der Jungenvornamen im Bezirk Hamburg-Altona:

Finn (17) Theo (17) Henry (16) Emil (15) Felix (15) Levi (15) Paul (15) Adam (14) Leo (14) Liam (14)