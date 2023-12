Maskiert und bewaffnet haben zwei Männer einen Supermarkt in Altona überfallen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise möglicher Zeugen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Bewaffneter Überfall in Altona: Supermarktkassen geplündert

Hamburg. Sie waren maskiert, hatten eine Schusswaffe sowie Reizgas dabei: Zwei Männer sollen auf diese Weise einen Supermarkt in Altona-Nord überfallen haben. Dabei bedrohten sie eine Angestellte und verletzten sogar den stellvertretenden Filialleiter.

Wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte, soll sich der Vorfall bereits am Sonnabend, 23. Dezember, zugetragen haben. Demnach betraten die Unbekannten gegen 21.30 Uhr den Supermarkt an der Harkortstraße. Dafür nutzten sie einen Zugang über den Anlieferungsbereich.

Altona: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt – Polizei sucht zwei Männer

Indem sie eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedrohten, erzwangen sie sich Zugang zum Büro der Filiale. Dort trafen sie auf den 53-jährigen stellvertretenden Filialleiter, den die Räuber mit Reizgas besprühten. Der Mann wurde durch den Überfall laut Polizeiangaben auch leicht verletzt.

Mehr Blaulicht-News aus Hamburg:

Die Mitarbeiterin und der 53-Jährige wurden von den Männern gefesselt, konnten sich aber später eigenständig befreien und alarmierten die Polizei. Da waren die maskierten Räuber allerdings schon geflohen – und zwar mit den erbeuteten Tageseinnahmen aus dem Geschäft.

Polizei Hamburg: Fahndung mit 20 Streifenwagen nach Räubern war erfolglos

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit etwa 20 Streifenwagen führten nicht zur Feststellung von Verdächtigen, heißt es von der Polizei. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise. Dabei sollen auch zwei Beschreibungen der Täter helfen. Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter Nummer 1:

männlich

ca. 180 cm groß

20 bis 25 Jahre alt

stämmige Statur

bekleidet zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und Fellkragen, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen

maskiert mit dunkler Sturmhaube

Täter Nummer 2:

männlich

ca. 180 cm groß

20 bis 25 Jahre alt

bekleidet mit einem dunkelgrünen Parka und schwarzen Sportschuhen

maskiert mit einem mehrfarbigen Halstuch

Die vom Kriminaldauerdienst eingeleiteten Ermittlungen werden nun beim Altonaer Raubdezernat (LKA 124) fortgeführt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040-428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.