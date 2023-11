Ein Einsatzfahrzeug der Polizei Hamburg im Einsatz (Symbolfoto). In Lurup hat ein Mann versucht, eine 29-Jährige zu vergewaltigen.

Polizei Hamburg Frau in Lurup sexuell attackiert – Zeugen gesucht

Hamburg. Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Freitagabend in Hamburg-Lurup eine 29 Jahre alte Frau attackiert und versucht, sich sexuell an ihr zu vergehen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte des Landeskriminalamtes zufolge brachte der Täter die Frau gegen 22.25 Uhr auf ihrem Heimweg an der Kreuzung Luruper Hauptstraße/Elbgaustraße von hinten kommend zu Fall und versuchte sie zu entkleiden. „Ihr gelang es, sich loszureißen und lautstark um Hilfe zu rufen, woraufhin der Täter von der 29-Jährigen abließ und in unbekannte Richtung flüchtete“, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Frau habe bei dem Angriff oberflächliche Verletzungen erlitten. Eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.

Zu dem Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen hätten bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt. Nun bittet die Polizei Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.