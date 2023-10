Hafen Hamburg: Spektakuläres und 21 Meter hohes Kunstwerk an Elbe enthüllt

Überragt den Cruise Terminal in Hamburg-Altona: das riesige Kunstwerk „Global Gate“, in Form des Brandenburger Tors, mit Initiator Marcus Schäfer und Künstler Otto Waalkes.

Hamburg. Es stand schon in Frankfurt und Dubai und gilt als größtes mobiles Kunstwerk der Welt. Jetzt wurde das „Global Gate“ – einem dem Brandenburger Tor nachempfundene Installation aus 37 Überseecontainern – im Hamburger Hafen aufgebaut, zwischen dem Cruise Terminal und dem Fischmarkt Altona.

Mit Planen bespannt, dient das 21 Meter hohe und 24 Meter breite „Global Gate“ Künstlern als riesige Ausstellungsfläche. Waren am Frankfurter Flughafen und vor dem Burj Khalifa Werke des deutschen Künstlers Leon Löwentraut zu sehen, trifft das größte Kunstwerk der Welt in Hamburg auf den wahrscheinlich bekanntesten Ostfriesen der Welt: Otto Waalkes.

Hafen Hamburg: Spektakuläres Container-Kunstwerk am Fischmarkt Altona aufgebaut

Der 75-Jährige, mit Wohnsitz an der Elbe, präsentiert seine Kunst in verschiedenen Formaten und Stilarten auf dem „Global Gate“, das eigens für diese Ausstellung erstmals auch eine Quadriga erhält – allerdings nicht mit Pferden, sondern mit vier überdimensionierten Ottifanten aus Styropor.

Die mehr als drei Meter hohen Figuren wurden in der Werkstatt des nordrhein-westfälischen Unternehmens Silence Aircraft gefräst, das sich sonst eher mit Hightech-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt beschäftigt. „Das ,Global Gate‘ ist damit auch ein Tor zur Welt meiner Ottifanten“, sagte Waalkes bei der Einweihung des Kunstwerks am Montag.

Otto Waalkes interpretiert auf dem „Global Gate“ in Hamburg berühmte Gemälde neu

Die putzigen Gesellen tauchen ebenfalls in den Gemälden auf dem Container-Gebilde auf, in denen Otto, in seiner unnachahmlichen Art, berühmte Werke der Kunstgeschichte neu interpretiert – etwa „Die große Welle vor Kanagawa“ von Katsushika Hokusai oder Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“.

Auch ausgewählte Bilder aus Ottos neuem Buch „Ganz große Kunst: 75 Meisterwärke“, das erst kürzlich erschienen ist, sind zu sehen. „Wir sind begeistert, dass Otto das ,Global Gate‘ mit so viel Herzblut gestaltet und sich seine ganz eigenen Gedanken zur Umsetzung gemacht hat“, sagt Marcus Schäfer.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Global Gate“ Hamburg: Idee dazu kam Marcus Schäfer beim Spielen mit dem Sohn

Der Düsseldorfer schafft als Kunstvisionär weltweit einzigartige Plattformen für Künstler, um ihre Werke nach eigenen Worten „jenseits der traditionellen Grenzen von Galerien und Museen“ auszustellen. So war er bereits treibende Kraft hinter dem Kunstlabyrinth „Art Maze“ auf dem Burj Al Arab in Dubai, der „Thailand Yacht Show Art“ mit Sir Norman Foster und der „Allianz Art Night“ in der Petronas Philharmonic Hall in Malaysia.

Dort, in Malaysia, lebte Schäfer mit seiner Familie für mehrere Jahre. Als sie nach Deutschland zurückkehrten, wurde die Idee des „Global Gate“ geboren. „Wir hatten unseren gesamten Hausrat in einem Seecontainer verschiffen lassen“, so Schäfer. Darin befanden sich auch die Spielsachen von seinem Sohn Maximilian. „Der Container ließ auf sich warten, sodass wir ihm ein paar Spielzeugcontainer schenkten, damit er sich damit beschäftigen konnte.“

Für den Nachbau des Brandenburger Tors in Hamburg werden 37 Container benötigt

Das tat Maximilian – und baute aus 37 dieser kleinen Container das Brandenburger Tor nach. „Das sah gut aus, war mir aber noch zu wenig bunt“, erinnert sich der kunstinteressierte Vater. So entstand die Idee, die Konstruktion zu veredeln und mit Kunstwerken zu verschönern – und schließlich die Idee für das heutige „Global Gate“.

Mehr zum Thema

Nun ist es natürlich etwas ganz anderes, 3,9 Tonnen schwere Überseecontainer übereinanderzustapeln statt Spielzeugcontainer. „Sie müssen zentimetergenau von einem Kran übereinandergestapelt werden, um anschließend verschraubt zu werden“, so Schäfer. Stabilität verleihen dem 150 Tonnen schweren Kunstwerk angeschweißte Stützen und Wassertanks in der unteren Reihe.

Hafen Hamburg: Aufbau des riesigen Kunstwerks an der Elbe dauerte fünf Tage

Fünf Tage hat der Aufbau des „Global Gate“ und das Anbringen der Kunstwerke insgesamt gedauert. Jetzt kann die frei zugängliche Installation bis Mitte November kostenlos besichtigt werden.

Das Konzept dafür sei übrigens besonders nachhaltig, betont Schäfer: „Die Seecontainer sind überall auf der Welt vorhanden und müssen nicht eigens für die Ausstellung verschifft werden.“ Doch nicht nur die Container, auch die ausgestellten Kunstwerke werden weiterverwendet. Interessierte können diese meterweise über www.global-gate.com kaufen – ebenso wie ein handgefertigtes, limitiertes Modell im Maßstab 1:50.