Immobilien Hamburg Kolbenhöfe in Ottensen: Vermietung von Wohnungen startet

Ausblick auf den neuen Quartiersplatz der Kolbenhöfe in Hamburg-Ottensen. Die Firma Quantum startet dort jetzt mit der Vermietung von 163 Wohnungen.

In dem Neubauquartier bietet die Firma Quantum 163 Mietobjekte an – auch öffentlich geförderte. Was Interessierte jetzt tun können.