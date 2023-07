Othmarschen: Belebte Kreuzung wird monatelang gesperrt – für Kreisverkehr

In Othmarschen soll – wie hier am Eppendorfer Weg – ein neuer Kreisverkehr entstehen. Dafür wird es zu Sperrungen kommen (Symbolbild).

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Othmarschen werden vom 17. Juli an umfangreiche Straßenarbeiten beginnen. Das teilte das Bezirksamt Altona am Mittwoch mit. Am Kreuzungsbereich Holmbrook, Paul-Ehrlich-Straße, Othmarscher Kirchenweg soll demnach ein neuer Kreisverkehr entstehen, um den Radverkehr zu fördern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Vorhaben ist Teil des Veloroutenausbaus.

Wegen der Bauarbeiten wird die Einmündung Holmbrook und Paul-Ehrlich-Straße in den Othmarscher Kirchenweg voraussichtlich bis zum Oktober gesperrt. Der Othmarscher Kirchenweg wird für diesen Zeitraum zur Sackgasse umfunktioniert und dann nur noch von östlicher Seite erreichbar sein.

Othmarschen: Bauarbeiten – Verbindungsweg wird zur Fahrradstraße

In einer anschließenden Bauphase, voraussichtlich von Oktober an, will der Bezirk dann den Verbindungsweg zwischen dem geplanten Kreisverkehr und dem Agathe-Lasch-Weg zu einer Fahrradstraße umbauen. Für die Zeit der Arbeiten bleibt der Verbindungsweg für den Radverkehr gesperrt, Fußgänger können die Baustelle aber weiterhin passieren, in dem sie auf die umliegende Wiese ausweichen – so das Bezirksamt.

Fahrradfahrer hingegen werden weiträumig über die Emkendorfstraße, Liebermannstraße, Bernadottestraße und die Griegstraße umgeleitet. Die Kosten für das Gesamtvorhaben betragen eine Million Euro. „Darin enthalten sind die Straßenbaukosten für Kreisverkehr und Fahrradstraße, die öffentliche Beleuchtung und Grünbaumaßnahmen, sowie die Planungskosten“, teilte das Bezirksamt auf Nachfrage mit.

Bezirk Altona: Schüler aus Blankenese stellten Gefahrenstellen vor

Erst am Montag hatten Schüler und Schülerinnen aus Blankenese im Verkehrsausschuss Altona viele Verkehrspunkte präsentiert, die sie als Fahrradfahrer für gefährlich halten. Auch hier fielen einige Kreuzungsbereiche im Bezirk Altona auf, die nach Einschätzung der Jugendlichen potenzielle Gefahrenstellen sein könnten.

