Kirmes Hamburg: Nienstedtener Frühjahrsmarkt feiert nach langer Pause Comeback

Erstmals seit drei Jahren ist das beliebte Volksfest zurück im Bezirk Altona. Was Hamburger und Hamburgerinnen dort erwartet.

Auf dem Nienstedtener Marktplatz in Hamburg findet nach drei Jahren Pause wieder der beliebte Frühjahrsmarkt statt (Symbolbild).

Hamburg. Blinkende Lichter, laute Musik, bunte Farben, der Geruch von Crêpes und gebrannten Mandeln: In Hamburgs Westen wird es am zweiten Juni-Wochenende trubelig. Nach dreijähriger Pause kommt der Nienstedtener Frühjahrsmarkt zurück. Das beliebte Traditionsfest fand das letzte Mal im Jahr 2019 statt, anschließend wurde es wegen der Pandemie und den Bauarbeiten an der Elbchaussee ruhig auf dem Nienstedtener Marktplatz.

Das ändert sich nun wieder: Vom 9. bis zum 12. Juni lockt der Frühlingsmarkt Besucher und Besucherinnen mit Fahrgeschäften wie Twister, Spielbuden und vielen kulinarischen Angeboten auf den Marktplatz – und eignet sich damit hervorragend für einen Ausflug in Richtung Elbe. Geöffnet ist Freitag, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 22 Uhr, Montag von 14 bis 20 Uhr.

Fest in Hamburg: Nienstedtener Frühjahrsmarkt findet wieder statt

„Mit seiner langen Tradition gehört der Trubel auf dem Nienstedtener Marktplatz einfach zu diesem Stadtteil. Ich freue mich daher sehr, dass das Volksfest nun wieder neu auflebt und wünsche allen Beteiligten vier tolle Junitage bei hoffentlich bestem Wetter“, kündigte Stefanie von Berg, Leiterin des Bezirksamts Altona, das Event an.

Auch Christian Rath-Bade, Obmann des Landesverbandes der Schausteller, zeigte sich glücklich über die Rückkehr des Frühjahrsmarktes: „Wir, die Schaustellerinnen und Schausteller, einige schon in vierter Generation auf dem Nienstedtener Jahrmarkt, freuen uns auf altbekannte und neue Gesichter, die mit uns von Freitag bis Montag auf der Bunten Meile ein Stück Lebensfreude in diesen schönen Stadtteil Hamburgs bringen.“

Nienstedtener Frühjahrsmarkt gut mit dem HVV erreichbar

Wer mit dem Auto aus der Innenstadt kommt, benötigt knapp 30 Minuten bis zum Nienstedtener Marktplatz. Auch mit der S1 bis Hochkamp und anschließendem kleinen Spaziergang kann die Festmeile unkompliziert erreicht werden.

Nienstedtener Frühjahrsmarkt, 9. bis 12. Juni, Nienstedtener Marktplatz