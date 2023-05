S-Bahn Hamburg: Neue Station Ottensen eröffnet nun! Termin steht

Da waren die Bauarbeiten bei der S-Bahn Hamburg noch in vollem Gange: Die Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Hamburg und Schleswig-Holstein, Manuela Herbort, und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks sowie Projektleiter Gordon Guevara an der S-Bahn-Station Ottensen. Nun soll sie eröffnet werden.

Hamburg.

Viermal musste die Eröffnung der S-Bahn Station Ottensen bereits verschoben werden

Am Mittwoch soll es endlich soweit sein: Die S1 hält dann auch zwischen Altona und Bahrenfeld

Viermal wurde die Eröffnung bereits verschoben, doch nun soll es endlich so weit sein: Die neue S-Bahn-Station Ottensen wird in Betrieb genommen. Am Mittwoch, 31. Mai, um 10 Uhr eröffnen Bärbel Aissen, Leiterin Regionalbereich Nord bei der DB Station&Service AG, Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks und HVV-Geschäftsführer Raimund Brodehl das Bauwerk an der Bahrenfelder Straße, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Für Fahrgäste gilt aber auch nach der Eröffnung noch eine Einschränkung.

„Der Zugang West der barrierefreien Station wird noch fertiggestellt und voraussichtlich im Herbst eröffnet“, heißt es von der Bahn. Auch die damit verbundene Personenüberführung zum Thalia an der Gaußstraße werde später eröffnet.

Fahrgäste können zunächst also nur den Hauptzugang von der Bahrenfelder Straße aus nutzen. Wer in Ottensen lebt und üblicherweise zum Bahnhof Altona läuft, hat nun einen kürzeren Weg zur nächsten S-Bahn-Haltestelle.

Durch den Aufzug ist die S-Bahn-Station Ottensen barrierefrei.

S-Bahn Hamburg: Neue Station Ottensen eröffnet nach langer Wartezeit

Von Mittwoch an hält die Linie S1, die von Wedel durch die Hamburger Innenstadt und weiter nach Poppenbüttel und Hamburg Airport unterwegs ist, werktags zwischen den bisherigen Haltestellen Altona und Bahrenfeld nun auch in Ottensen. Ebenso bedient die S11 die neue Haltestelle.

Die S-Bahn-Station Ottensen soll am 31. Mai 2023 eröffnet werden. Zuvor war die Inbetriebnahme der Station seit 2021 mehrmals verschoben worden.

5000 Fahrgäste pro Tag sollen in Ottensen künftig aus- oder einsteigen, rechnet man bei der Bahn. Zusätzlich sollen 11.000 weitere Menschen im Umkreis von der besseren Anbindung profitieren.

Sie mussten denkbar lange darauf warten. Denn die Planungen für die neue Station gehen bis ins Jahr 2009 zurück, sie sollte ursprünglich schon 2021 in Betrieb gehen. Dann war vom Sommer 2022, später vom Winter desselben Jahres die Rede, bis im Dezember die Eröffnung schließlich auf das Frühjahr 2023 verschoben wurde.

S-Bahn Hamburg: Station Ottensen kostet 40,7 Millionen Euro

Während sich das Bauprojekt wahlweise wegen pandemiebedingter Einschränkungen, Problemen beim Kabeltiefbau, mal wegen Verzögerungen beim Bau der neuen Gleisanlage oder der allgemeinen Wirtschaftslage in die Länge zog, stiegen auch die Kosten immer weiter. Die anfangs für das Projekt veranschlagten Baukosten von 27 Millionen Euro erhöhten sich zunächst auf 32 Millionen Euro. Inzwischen ist sogar von 40,7 Millionen Euro die Rede.

Hat es sich gelohnt? Das können nun auch endlich die Fahrgäste entscheiden.