Sylter Party: Krebsessen bei Baumann mit Guido Maria Kretschmer

Kampen. Seit 1976 freut sich was Rang und Namen hat alljährlich im Sommer auf das legendäre Krebsessen in Kampen. Stolzer Gastgeber dieses gesellschaftlichen Höhepunkts des Sylter Sommers ist dabei stets der Hamburger Werbeagentur-Gründer Manfred Baumann.

Nachdem er zu der Feierlichkeit zunächst in die eigenen vier Wände und später in das Friesenhaus am Morsumer Watt geladen hat, verspeist die Prominenz ihre Krebse seit einigen Jahren im Kaamp-Hüs in Kampen. So auch an diesem Sonnabend.

Sylter Krebsessen mit Guido Maria Kretschmer

Auf der diesjährigen Gästeliste standen unter anderem das Unternehmerpaar Erich und Regine Sixt, Michael Otto (Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group) mit Frau Christl, Fürstin Alexandra und Fürst Hubertus Fugger sowie Helga Rabl-Stadler, bis Anfang des Jahres Präsidentin der Salzburger Festspiele. Auch die Hamburger Prominenz ließ sich blicken: unter anderen Reeder Bertram Rickmers mit Frau Franziska, Society-Lady Vicki Hinrichs und Hapag-Lloyd-Aufsichtsratschef Michael Behrendt mit Frau Cornelia.

Besonders herzlich gab sich zudem Guido Maria Kretschmer, der mit Ehemann Frank Mutters erst am Tag des Krebsessens nach Sylt angereist war. Er liebe die Insel und könne hier auch als Arbeitstier sofort abschalten, erzählt der Modedesigner. Bevor er das Kaamp Hüs betritt, scherzt er noch: "Hier trifft sich alles, was Stroh auf dem Dach hat."

Manfred Baumann mit Ehefrau Katharina

Foto: HA / Klaus Bodig

Über eine krankheitsbedingte Absage seiner "ältesten Freundin" Vicky Leandros wiederum war Gastgeber Manfred Baumann traurig. "Am letzten Sonnabend war sie noch blendend in Form", sagt er. Leandros gab in der vergangenen Woche ihre Lieder beim Schlagercomeback in Leipzig zum Besten. Baumanns Krebsessen auf Sylt besucht die auf der griechischen Insel Korfu geborene Sängerin seit Jahrzehnten regelmäßig.

160 Kilogramm Krebse für Party-Besucher

Für die anderen "Stargäste" des traditionellen Krebsessens - also die Krustentiere - zeichnete sich erstmalig das Hotel Stadt Hamburg verantwortlich. "Die geben sich die allergrößte Mühen", ist sich der Gastgeber sicher. In der Vergangenheit hatten bereits das Landhaus Nösse und das Gogärtchen die High-Society im Kaamp-Hüs verköstigt.

Rund 160 Kilogramm Flusskrebse hat das Team um die Küchenchefs des Hotels, Ulrich Person und Lars Keuneke, für die illustren Gäste verarbeitet. Das macht umgerechnet ungefähr ein Kilogramm je Gast. Ganze zwei Tage seien etwa zehn Mitarbeiter mit dem Dinner beschäftigt gewesen, bis die Krustentiere gegen 21 Uhr serviert werden konnten.

Woher die Tiere stammen, weiß nur der Gastgeber allein: "Die hat Herr Baumann in geheimer Mission geholt", so Küchenchef Person. Für alle auf der Party, die wenig von Krebsen halten, gibt es traditionell ein "Ersatz-Gericht". In diesem Jahr handelte es sich dabei um Holsteiner Roastbeef, wie die Küchenchefs verraten.