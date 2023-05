Polizei Hamburg: 21-Jähriger ausgeraubt und verletzt – Zeugen gesucht

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Anfang April in Altona-Nord einen blutigen Raubüberfall beobachtet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben drei bislang unbekannte Männer am Mittwoch, 5. April, einen 21-Jährigen in der Eckernförder Straße mit einem Messer verletzt und ausgeraubt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griffen die Täter den jungen Mann um kurz vor 16 Uhr unvermittelt an, versetzten ihm einen Messerstich ins Bein und entrissen ihm seine Tasche. Anschließend flüchteten die Männer über ein nahe gelegenes Gelände einer Kirche in unbekannte Richtung.

21-Jähriger ausgeraubt und verletzt – Zeugen gesucht

Der verletzte 21-Jährige kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. „Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Kurz nach dem Überfall habe ein Zeuge die geraubte Tasche gefunden und der Polizei übergeben. Die Täter hatten offenbar das Handy des Opfers aus der Tasche gestohlen. Inzwischen hat das Raubdezernat die Ermittlungen übernommen.

Polizei Hamburg sucht nach Überfall in Altona drei Männer

Bei den gesuchten Tätern soll es sich um zwei dunkelhäutige Männer, jeweils 1,70 bis 1,75 Meter groß, und einen hellhäutigen, dunkelhaarigen Mann handeln.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise zur Tat werden unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.