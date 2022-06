Polizei Hamburg: Mann bedroht Kiosk-Mitarbeiterin mit Messer – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat in Iserbrook versucht, einen Kiosk zu überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen (Symbolbild)

Hamburg . Nach einem versuchten Überfall auf einen Kiosk sucht die Polizei Hamburg nun nach Zeugen. Zu dem Vorfall kam es bereit am Dienstag der vergangenen Woche im Stadtteil Iserbrook, als ein unbekannter Mann versuchte, den Laden an der Schenefelder Landstraße auszurauben.

Polizei Hamburg: Mann bedroht Kiosk-Mitarbeitern mit Messer

Wie die Polizei am Montag mitteilt, betrat der Unbekannte den Kiosk am 7. Juni um 7.10 Uhr, kurz nachdem die Mitarbeiterin den Laden geöffnet hatte. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte zunächst die Herausgabe von Bargeld, im weiteren Verlauf dann auch die Herausgabe von Zigaretten. Als die Frau sich trotz der Bedrohung weigerte, flüchtete der Mann "langsamen Schrittes ohne Beute" aus dem Kiosk, so die Polizei.

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützte. Ein Tatverdächtiger konnte dabei jedoch nicht angetroffen werden. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Kiosk-Überfall

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

mutmaßlich jugendliches Alter

ca. 170cm groß

dunkle Haare

sehr schlanke (schlaksige) Statur

dunkel gekleidet

Gesicht vermutlich mit einem dunklen Mundschutz und Sonnenbrille bedeckt

Das zuständige Raubdezernat (LKA 124) führt die Ermittlungen, konnte die Tat bislang aber noch nicht aufklären. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der geschilderten Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.