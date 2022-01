Polizei Hamburg: Vier Überfälle in zwölf Stunden – Zeugen gesucht

Hamburg. In vier verschiedenen Stadtteilen Hamburgs sind am Freitag Geschäfte überfallen worden, in allen Fällen bittet die Polizei Hamburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Hamburg: Zeugen für vier Überfälle gesucht

Am späten Vormittag gegen 10.50 Uhr wurde der 67 Jahre alte Betreiber einer Spielhalle an der Straße Am Soldatenfriedhof in Harburg überfallen, als er die Tageseinnahmen zur Bank bringen wollte. Als der Mann sein Geschäft in Harburg verließ, entrissen ihm die Täter die Tasche mit dem Bargeld. Beim Versuch, sie zu verfolgen, stürzte der 67-Jährige und verletzte sich leicht.

Am frühen Abend gegen 18:25 Uhr kam die 58 Jahre alte Betreiberin eines Kurzwarengeschäfts an der Alsenstraße in Altona-Nord in den Verkaufsraum, nachdem sie in einem Nebenraum die automatische Türglocke gehört hatte. Einer der Männer hatte bei ihrem Eintreffen bereits die Hand in der Kasse – sein Komplize hielt die Frau fest, bis die Kasse leer war, dann flüchteten beide Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ladeninhaberin blieb unverletzt.

Die beiden Männer sollen etwa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie unterhielten sich auf serbisch und trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Oberbekleidung, schwarze Handschuhe, OP-Masken und Mützen.

Tankstellenüberfall an der A1 misslingt

Nur eine Dreiviertelstunde später überfielen zwei Männer einen Kiosk in Langenhorn am Foorthkamp. Die Täter kamen gegen 19.15 Uhr in den Kiosk und gaben vor, Getränke kaufen zu wollen. Stattdessen kamen die Täter hinter den Verkaufstresen. Einer der Männer bedrohte den 37 Jahre alten Verkäufer mit einem Messer, während der zweite die Tageseinnahmen aus der Kasse stahl. Dann flohen beide in Richtung eines nahe gelegenen Kleingartenvereins.

Die Täter werden laut Polizei Hamburg als "südländisch" beschrieben, einer sei 1,70 Meter und schlank, der andere etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Beide trugen schwarze Jacken.

Schließlich wurde am späten Abend eine Tankstelle auf der Autobahn-Raststätte Stillhorn-West überfallen: Zwei mit Mund-Nasen-Schutz und dunklen Kapuzen maskierte Männer betraten gegen 23.05 Uhr die Tankstelle und riefen "Überfall". Als der 57 Jahre alte Mitarbeiter mit einem Brotmesser in der Hand aus dem rückwärtigen Bereich in den Verkaufsraum trat, flüchteten die Männer ohne Beute.

Die Täter sollen zwischen 15 und 20 Jahren alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein und eine "normale Statur" haben.

In allen vier Fällen bittet die Polizei Hamburg Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.