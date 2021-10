Rote Flora: Bauwagenplatz geräumt – Linke rufen zu Protest auf

Polizisten tragen einen "Köpi"-Bewohner heraus: Nach der gewaltsamen Räumung des Berliner Bauwagenplatzes ist für den Abend eine Protestkundgebung vor der Roten Flora in Hamburg angekündigt.

Nach einer gewaltsamen Räumung in Berlin wollen linksautonome Gruppen am Freitagabend in Hamburg Solidarität demonstrieren.