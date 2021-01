Linke Gruppen wollen gegen Corona-Politik demonstrieren

„Impfstoff für alle, sonst gibts Krawalle“, heißt es in einer Mitteilung der Roten Flora. Dort startet der Protestzug am Sonntag.

Hamburg. Ein Bündnis linker Gruppen will am kommenden Sonntag in der Innenstadt unter dem „Motto Streiken. Besetzen. Enteignen“ gegen Teile der Corona-Politik demonstrieren. Aus Sicht der Organisatoren gebe der Staat den Belangen der Unternehmen Vorrang vor denen der Menschen, heißt es in einer Mitteilung des autonomen Zentrums Rote Flora.

Auch die Profitorientierung im Gesundheitssektor und die Impfstoffverteilung zu Lasten armer Länder müssten ein Ende haben: „Impfstoff für alle, sonst gibts Krawalle“, heißt es. Explizit richte sich die Demo auch gegen die „Verschwörungstheoretiker von Querdenken", die am Sonntag einen „Trauermarsch“ durch die Innenstadt angekündigt hätten.

Eine solche Aktion ist der Polizei allerdings (noch) nicht bekannt. Für die Demo der linken Gruppen mit 600 bis 800 Teilnehmer sei aber bereits eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden, sagte ein Polizeisprecher. Beginn ist um 11.15 Uhr vor der Roten Flora.

