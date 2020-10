Hamburg. Mit der ganzen Familie waren sie von Sülldorf nach Berlin gefahren. Liam, Mama und Papa Marcus. Hier wollten sie zu einer Ausstellung, bei der auch Liams Bilder gezeigt wurden, mit denen er es gerade auf den zweiten Platz eines wichtigen Illustrationswettbewerbs geschafft hatte. Glücklich und stolz machten sie sich auf den Weg zur offiziellen Ausstellungseröffnung.

Doch am Eingang wurden sie abgefangen. Eine Empfangsdame blickt auf die Familie und sagte: „Kinder dürfen hier heute Abend nicht rein.“ Das Missverständnis war schnell aus der Welt geräumt. Jedoch stellte sich heraus, dass auch sonst niemand wusste, dass der Preisträger gerade einmal 13 Jahre alt ist.

Liam Tanzen stellte schon mehrmals aus

Sechs Jahre ist das nun her. Heute ist Liam Tanzen 19 Jahre alt, studiert Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) und - malt und zeichnet noch immer fast jeden Tag. Er stellte bereits in der Millerntor Gallery und bei der Affordable Art Fair aus, illustrierte fürs bekannte Hip-Hop-Magazin „Juice“ und zeichnete Fußballer-Porträts für Sammelhefte – und von Sonnabend an sind seine Werke in der Urbanshit Gallery zu sehen.

Mit elf Jahren malte er EM-Stars für offizielle Sammelhefte.

Foto: Juliane Kmieciak

Liam zeichnet und malt seit er denken kann. Papa Marcus erinnert sich daran, dass Liam schon immer alles zu Papier gebracht hat. „Das hat schon ganz früh angefangen, als er als Kleinkind etwa nach einem Zoobesuch sofort anfing, die Tiere zu malen, die er eben gesehen hat.“ Auch Liam sagt, er könne sich an keine Zeit erinnern, in der er nicht gezeichnet hat. Und seine Eltern erkennen schnell, dass Liam Talent hat.

Liam beginnt früh, sich für Graffiti zu interessieren

Besonders Porträts haben es ihm angetan. Und sein Stil kommt an. Der erste große Durchbruch gelingt dem damals Elfjährigen, als er zur EM 2012 für den Schweizer-Sammelband „Tschuttliheftli“ die französischen Nationalspieler zeichnen durfte. Für Liam, der schon immer selbst gern auch Fußball spielte und – wie seine ganze Familie auch – Werder-Fan ist, ein riesiger Schritt. „Das war eine unheimlich tolle Zeit, weil so viele schöne Dinge einfach passierten, ohne dass ich etwas krampfhaft forcieren musste. Es hat einfach immer geklappt“, erzählt Liam, der seit zwölf Jahren für Komet Blankenese spielt.

Über die Jahre entwickelt sich Liam immer weiter. Zunächst zeichnet er mit dem Bleistift, später malt er mit Finelinern, beginnt außerdem, das Thema „Graffiti“ für sich zu entdecken. „Ich habe schon früh gemerkt, dass mich bei meinen Streifzügen durch Hamburg am meisten Graffiti interessiert“, sagt Liam.

Wochenlang arbeitet er am Graffiti-Projekt „Small vandalism“.

Foto: Liam

Aus der Leidenschaft Graffiti hat Liam gemeinsam mit seinem Vater Marcus inzwischen eine eigene Kunstform entwickelt. „Wir wollten eine Form schaffen, und Graffiti in einem neuen Rahmen zeigen, der auch funktioniert und glaubhaft ist“, sagt Marcus Tanzen. Da der 50-Jährige als Architekt arbeitet und sich mit dem Bau von Modellen auskennt, kamen sie schnell auf diese Ideen: Miniaturen von mit Graffiti verzierten Häuserwänden.

Die Aufgabenteilung bei dem Projekt, das sie „small vandalism“ nennen ist schnell klar: Papa baut die Fassaden, Liam bemalt (siehe Foto links) die Modelle mit Lackstiften. An den Modellen, mit denen sie 2018 begannen, arbeiten sie oft wochenlang, bis jedes Detail stimmt. „Es sind Häuserfassaden, von denen der Betrachter glauben könnte, er hätte sie so oder so ähnlich schon oft gesehen. In Tokio, in Paris oder eben in Hamburg.“

Liams erstes Gemeinschaftswerk mit Papa Marcus

Wichtig dabei: „Alle Miniaturen sind erdacht. Wir haben einfach unsere Fantasie spielen lassen“, sagt Liam. „Aber unabhängig vom Einzelwerk ging es uns vor allen Dingen darum, Graffiti aus der gewohnten Umgebung zu holen und in einen neuen Kontext zu setzen“, ergänzt Papa Marcus.

Das Projekt „small vandalism“ war übrigens Liams erstes Gemeinschaftswerk. Für den 19-Jährigen eine besondere Erfahrung: „Es war toll, zu zweit an einer Sache zu arbeiten. Wir waren uns auch bei den meisten Fragen einig. Auch darüber, dass wir nicht zu viel abstimmen müssen“, sagt Liam. „Eine echte Häuserwand sucht sich ja schließlich auch nicht aus, was drauf gesprüht wird.“

Wie es nun weitergeht? Erst mal will Liam sein Studium beenden und nebenbei so viel wie möglich an eigenen Projekten arbeiten. „Ich bin dankbar, dass ich so viel Unterstützung von meinen Eltern erfahre“, sagt er. „Andere bekommen sicher nicht so viel Rückenwind, wenn sie eine vermeintlich brotlose Kunst lernen wollen.“

Bei diesem Werdegang, den er allein zwischen elf und 19 Jahren hingelegt hat, dürfte aber auch wenig Zweifel daran bestehen, dass Liam Tanzen auf dem richtigen Weg ist. Und auch nicht daran, dass man noch viel von ihm hören und vor allen Dingen sehen wird. Und inzwischen ist er ja zum Glück auch so alt, dass er bei kommenden Ausstellungseröffnungen ohne Probleme am Empfang vorbeikommen wird.

Die Ausstellung: