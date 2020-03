Hamburg. Die Hamburger Polizei gedenkt ihrem verstorbenen Kollegen Klaus-Ulrich Hütter im großen Rahmen: Wie der Polizeisprecher Holger Vehren auf Anfrage bestätigte, findet am Mittwoch der kommenden Woche (18. März) ab 10 Uhr eine Trauerfeier für den 57-Jährigen Zielfahnder in der Hauptkirche St. Michaelis statt. Klaus-Ulrich Hütter hatte bei einem Zugriff tödliche Verletzungen erlitten, als ein flüchtender Straftäter mutmaßlich absichtlich mit seinem Auto in den Dienstwagen des Fahnders gefahren war.

Laut dem Polizeisprecher soll unter anderem Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bei dem Gottesdienst in St. Michaelis eine Rede halten. Auch ein Kollege aus dem näheren Dienstumfeld von Klaus-Ulrich Hütter soll das Wort ergreifen. Die Liste der geladenen Gäste steht noch nicht endgültig fest. Die Trauerfeier ist sowohl für Polizisten als auch für Hamburgerinnen und Hamburger öffentlich, im Michel stehen etwa 2000 Plätze zur Verfügung.

Zielfahnder wird auf Ehrengrabstätte der Polizei Hamburg beigesetzt

Nach der Trauerfeier soll Klaus-Ulrich Hütter im engen Familienkreis im "Revier Blutbuche", der Ehrengrabstätte der Hamburger Polizei auf dem Ohlsdorfer Friedhof, beigesetzt werden. Klaus-Ulrich Hütter hinterlässt eine Lebensgefährtin, ein fünf Jahre altes gemeinsames Kind und einen 18 Jahre alten Sohn aus einer früheren Beziehung. Dieser arbeitet nach Informationen des Abendblatts ebenfalls bei der Polizei und ist derzeit noch in der Ausbildung. Er soll kurz nach dem Unfall selbst am Einsatzort gewesen sein.

Das schwarze zivile Einsatzfahrzeug nach dem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines gesuchten Mannes.

Foto: dpa

​Der Zielfahnder ist der erste Polizist seit knapp 25 Jahren, der offenbar durch absichtliche Gewalt im Dienst ums Leben kam. Der 57-Jährige hatte seine tödlichen Verletzungen bei einem Zugriff am 25. Februar erlitten. Gegen 21.35 Uhr entdeckten die Fahnder den Verdächtigen Mahmut H. (29) in einem VW Phaeton auf der Luruper Hauptstraße. Ein Polizist in zivil riss die Beifahrertür auf und versuchte den Zündschlüsse abzuziehen. Doch der Flüchtige gab plötzlich Gas, vollzog zunächst eine Wende auf der Fahrbahn und rammte dann den BMW, in dem Klaus-Ulrich Hütter saß.

Der Zielfahnder erlitt schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule und musste noch am Unfallort wiederbelebt werden. Am Mittwochmorgen starb er nach längerer Behandlung im Krankenhaus.

Hütter galt Polizeikollegen als "echter Vollblutcop"



Andere Polizisten bezeichnen den Verstorbenen als "echten Vollblutcop". Früher verrichtete der Verstorbene seinen Dienst zunächst in der Davidwache auf St. Pauli, ehe er zum Mobilen Einsatzkommando (MEK) wechselte. Bei der Eliteeinheit arbeitete er auch mit dem heutigen Polizeipräsidenten Ralf Martin Meyer zusammen und war auch als Ausbilder tätig. „Er hat für seinen Beruf gebrannt, das hatte für ihn immer Priorität“, sagt ein Polizist. In drei Jahren hätte Klaus-Ulrich Hütter bereits in Pension gehen können. Im Kollegenkreis war er unter dem Spitznamen "Paul" bekannt.

Bei dem Mann, der den Tod des Hamburger Polizisten anscheinend mutwillig herbeigeführt hat, handelt es sich um einen 29-jährigen Intensivtäter. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Itzehoe mit drei Haftbefehlen wegen offener Restfreiheitsstrafen.

So musste er noch neun Monate Haft verbüßen wegen Urkundenfälschung und zweifacher Körperverletzung. Außerdem war nach zwei weiteren rechtskräftigen Verurteilungen wegen gemeinschaftlicher Unterschlagung und schweren Raubes jeweils die Bewährung widerrufen worden. Insgesamt musste der 29-jährige Mahmut H. noch mehr als anderthalb Jahre absitzen.

Spendenkonto für Familie des getöteten Zielfahnders

Nach der Kollision mit Hütters Dienstwagen konnten weitere Zielfahnder Mahmut H. festnehmen, er sitzt in Untersuchungshaft. Wegen des mutmaßlichen Angriffs auf den Fahnder droht ihm eine Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge und im Falle einer Verurteilung mindestens drei Jahre Gefängnis zusätzlich.

Die Polizeigewerkschaften haben ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet. Weil Hütters Lebensgefährtin nicht mit Hütter verheiratet war, habe sie rechtlich keinen Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung als Witwe.