Hamburg. Keine andere Studie in Sachen Verkehr wird in Hamburg derzeit mit einer solchen Spannung erwartet. Am Mittwoch wird die Technische Universität Hamburg (TU) die Evaluation des Verkehrsversuchs „Ottensen macht Platz“ der Öffentlichkeit vorstellen.

Wie berichtet, wurde das Projekt am Montag nach zwei erfolgreichen Eilanträgen vor dem Verwaltungsgericht vorzeitig abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war die Studie aber schon abgeschlossen.

Ottensen autofrei: Anwohner sehen Projekt positiv

Das Abendblatt kennt erste Details. So gaben knapp 28 Prozent der befragten rund 6400 Anwohner Auskunft, wie sie das Projekt einschätzen. Eine deutliche Mehrheit sieht den Versuch insgesamt positiv, 20 Prozent lehnen ihn ab.

Allerdings plädieren auch viele Anwohner, die sich grundsätzlich eine Fortsetzung des Versuchs vorstellen können, für Änderungen – etwa bei den Regeln für Ausnahmegenehmigungen. Hier hatte es Konflikte gegeben. Anwohner, die dank eines Stellplatzes in die Zone fahren durften, berichteten über Pöbeleien von Fußgängern und Radfahrern.

Viele Gewerbetreibende fordern Änderungen

Gut 100 Gewerbetreibende beteiligten sich an der Umfrage. Etwa jeder Vierte lehnt das Projekt ab, wiederholt wird über Umsatzeinbußen geklagt. Rund 20 Prozent befürworten das Projekt, mehr als die Hälfte der Befragten fordert allerdings Änderungen. Diese betreffen vor allem bauliche Maßnahmen wie Bordsteine oder Kopfsteinpflaster.

Vom 11. bis zum 21. Februar werden die Ergebnisse der Studie in einer Poster-Ausstellung in den Zeisehallen präsentiert. Am 15. Februar (10.30 bis 13 Uhr) stellen die Experten der TU die Untersuchung bei einer Diskussion in der Fabrik vor. Am 20. Februar (18 Uhr, Rathaus Altona) entscheidet die Bezirksversammlung Altona über eine mögliche Weiterführung des Projekts.