Hamburg. Zum Auftakt des Projekts am 1. September gab es noch ein Straßenfest, das Ende verläuft unspektakulär: Am Montag (3. Februar) werden die Schilder, die das Kerngebiet von Ottensen als autofreie Zone ausweisen, wieder abgebaut.

Laut Mitteilung des Bezirks gelten dann noch bis 18 Uhr die Regeln des Verkehrsversuchs, ab dann wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Die aufgebauten Straßenmöbel werden in Parkbuchten verschoben und dann nach und nach entfernt.

Wie das Abendblatt berichtete, hatten das Verwaltungsgericht am Dienstag den Eilanträgen zweier Kläger gegen den Verkehrsversuch „Ottensen macht Platz“ stattgegeben. Die probeweise Einrichtung einer Fußgängerzone ist aus Sicht des Gerichts „mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig.“

SPD-Politiker Caspar kritisiert Bezirksamt

Am 20. Februar will die Bezirksversammlung entscheiden, ob auf Dauer eine entsprechende Zone in Ottensen eingerichtet werden soll. Dies hängt wiederum ab von einer Studie der TU Hamburg, die Anwohner, Passanten und Gewerbetreibende befragt hat. Laut Bezirksamt zeigte die Studie, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Ottensen sehr zufrieden ist.

Mithat Capar, SPD-Distriktsvorsitzender Ottensen, kritisiert, dass das Bezirksamt ein Ergebnis der Studie zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht hat. „Es war vereinbart, dass zunächst die Mitglieder der Bezirksversammlung informiert werden.“

Anwohner starten Online-Petition

Spannend bleibt nun, ob die Gegner des Versuchs zivilrechtlich gegen die Stadt vorgehen. Mehrere Einzelhändler klagen durch den Verkehrsversuch über Umsatzeinbrüche, da auch der Lieferverkehr eingeschränkt wurde.

Der Bundesrat will zwar am 14. Februar beschließen, dass Verkehrsversuche auch auf Probe rechtlich möglich sind. Dies würde aber an der juristischen Bewertung des Projekts in Ottensen nichts ändern.

Anwohner haben unterdessen eine Online-Petition „Autofreies Ottensen soll bleiben“ gestartet. Den Aufruf hatten am Donnerstagmittag gut 400 Unterstützende unterzeichnet.