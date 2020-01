Hamburg. Rückschlag für den Verkehrsversuch "Ottensen macht Platz": Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am Dienstag den Eilanträgen zweier Kläger gegen das Projekt einer autofreien Zone stattgegeben.

In der Begründung heißt es: "Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts ist die probeweise Einrichtung der Fußgängerzone mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig, weil es für die hiermit verbundenen Eingriffe in die Rechte der Anlieger keine tragfähige gesetzliche Grundlage gibt." Ein vorzeitiges Ende der autofreien Zone hätte keine "unerträglichen Erschwernisse" zur Folge und würde auch die Evaluation des Projekts nicht behindern, so das Gericht weiter.

Autofreie Zone sollte noch bis Ende Februar laufen

Der Verkehrsversuch sollte eigentlich noch bis Ende Februar laufen. Seit September 2019 ist der Bezirk rund um den Spritzenplatz autofrei. Nur Anwohner, die einen Stellplatz haben, dürfen noch in die Zone fahren. Erlaubt ist die Zufahrt auch für Taxen, für Menschen mit einer Behinderung sowie zeitlich eingeschränkt für den Lieferverkehr. Der Verkehrsversuch hatte von Beginn an für scharfe Diskussionen gesorgt. Besonders der Inhaber eine Reinigung sowie die Betreiber eines Copy-Shops klagten über massive Umsatzeinbußen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mithat Capar, Vorsitzender des SPD-Distrikts Ottensen, sieht sich in seiner kritischen Einstellung bestätigt: "Es gab keine vernünftige Öffentlichkeitsbeteiligung seitens des Bezirks. Die Befürworter haben das Projekt über das Knie gebrochen und Anwohner wie Gewerbetreibende vor vollendete Tatsachen gestellt."

Gegen die Entscheidung kann die Stadt Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erheben. Martin Roehl, Pressesprecher des Bezirksamts Altona, sagte: "Wir müssen das Urteil zunächst prüfen."

Bezirk wollte im Februar über Fortsetzung des Projekts abstimmen

Ursprünglich sollte eine Entscheidung über die Fortsetzung von "Ottensen macht Platz" in einer Sitzung der Bezirksversammlung Altona am 20. Februar fallen. Auch dies wurde von Gegnern kritisiert, da der Versuch erst Ende Februar ausläuft.

Die Befürworter, allen voran Grüne und CDU, hielten den Termin für richtig, da bereits am 5. Februar die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie zu der autofreien Zone in Ottensen vorgestellt werden sollen. Die Studie wird von Experten der TU Harburg verfasst.