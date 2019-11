Hamburg. Die Stadtbahn ist endgültig zurück in der politischen Debatte der Stadt. Nachdem die Grünen das immer wieder beerdigte Projekt eines neuen Verkehrssystems wieder ins Wahlprogramm aufgenommen haben und auch der Naturschutzverband BUND eine Diskussion über dessen Wiederbelebung forderte, hat sich jetzt auch die CDU angeschlossen. Dabei hat deren Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl 2020, Marcus Weinberg, am Mittwoch einen sehr konkreten Vorschlag vorgelegt. Unter dem Namen „MetroTramAltona“ sollen demnach künftig zwei Linien einer oberirdischen Bahn in Altona fahren.

Eine Linie 1 soll Schenefeld über Lurup und Holstenstraße mit dem Bahnhof Altona verbinden. Und eine Linie 2 soll ebenfalls von Schenefeld zum Bahnhof Altona führen, allerdings über Achtern Born, Elbe-Einkaufszentrum, Othmarschen und Ottensen. Weitere Linien könnten nach der CDU-Idee künftig etwa Stellingen und Hagenbecks Tierpark an das Netz anschließen. Obwohl es technisch keine gravierenden Unterschiede gebe, will die CDU die Bahn nicht als Stadtbahn bezeichnen, da sie nur regional in Altona fahren soll.

Projekt auf Hamburger Westen begrenzt

Die Linienführung der MetroTramAltona.

„Mit Blick auf die besonderen Herausforderungen in den Stadteilen Lurup, Osdorf, Bahrenfeld, Altona-Nord, Ottensen und Othmarschen sprechen wir uns für die Einführung einer regionalen MetroTramAltona aus“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU. Das Projekt sei auf den Hamburger Westen begrenzt, und schaffe dort eine bessere Anbindung für die mehr als 150.000 Menschen, die in diesen Stadtteilen lebten.

„Wer im Hamburger Westen wohnt und lebt, spürt jeden Tag wie der Verkehr zunimmt“, sagte Weinberg laut Pressetext. „Und in Folge der vielen Bauvorhaben werden noch mehr Menschen insbesondere in Bahrenfeld wohnen und arbeiten und den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Wir stehen immer häufiger in überfüllten und unregelmäßig fahrenden Bussen im Stau. Die Menschen wollen nicht mehr zwanzig Jahre auf eine S-Bahn für Lurup, Osdorf, Bahrenfeld oder Altona warten. Deswegen haben wir eine kostengünstige und schnell zu bauende Alternative für den Hamburger Westen entwickelt, die bequem, verlässlich, innovativ und klimagünstig ist: unsere MetroTramAltona.“ Die CDU wolle ausdrücklich „keine Diskussion über eine flächendeckende Einführung einer Stadtbahn“, erkenne aber „die Chancen und Perspektiven der regionalen Linienführung einer MetroTram."

CDU setzt auf Bauzeit von unter fünf Jahren

Seit mehr als 40 Jahren seien die Menschen in diesen Stadtteilen bereits „über eine mögliche Schnellbahnanbindung von den Hamburger Senaten getäuscht und enttäuscht“ worden, so Weinberg. „Während der heutige Senat für die Menschen in diesen Stadtteilen ein Versprechen für eine schienengebundene Anbindung frühestens in 20 Jahren abgegeben hat, setzen wir auf eine kostengünstige Anbindung mit einer möglichen Bauzeit von unter fünf Jahren. Wir streuen den Menschen nicht mehr Sand in die Augen, sondern zeigen ein realistisches Konzept auf.“ Eine einzige MetroTram könne sechs Busse des HVV ersetzen.

„Auch die vom Senat zugesagten Expressbusse sind weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil sie nicht die hohe Anzahl an Menschen, wie die MetroTram, transportieren können“, sagte der CDU-Spitzenkandidat. „Wir planen mit zunächst zwei Linien der MetroTramAltona. Die Linie 1 wird vom Stadtzentrum Schenefeld über den Eckhoffplatz, das DESY, die Trabrennbahn Bahrenfeld, die S-Bahn Holstenstraße zum Bahnhof Altona führen und hat eine Streckenlänge von insgesamt 10,9 Kilometern. Die Linie 2 geht von Stadtzentrum Schenefeld über Achtern Born, das Elbe- Einkaufszentrum, der S-Bahn Othmarschen und dem Ottenser Marktplatz zum Bahnhof Altona und hat eine Länge von 13,1 km.“

CDU: Erste Linie könnte nach drei bis vier Jahren Betrieb aufnehmen

Die Kosten der etwa 53 Haltestellen und insgesamt 24 Kilometer Strecke schätze die CDU auf rund 520 Millionen Euro. Für die Finanzierung stünden „verschiedene Fördermittel des Bundes, zum Beispiel aus dem Entflechtungsgesetz und dem Regionalisierungsgesetz“ zur Verfügung, so Weinberg. „Mit dieser MetroTramAltona schaffen wir eine zeitnahe und kostengünstige Anbindung der Stadtteile im Hamburger Westens, die leise, schnell und CO2 frei ist und den Fahrgästen mehr Flexibilität und geringere Fahrtzeiten von Tür zu Tür bietet."

Die erste Linie könne bereits nach drei bis vier Jahren ihren Betrieb aufnehmen, so die CDU. Die Baukosten seien dabei „wesentlich geringer als die vergleichbarer Schnellbahnen“. Für die gleichen Baukosten könnten in Hamburg für einen Kilometer U-/S-Bahn in etwa 16 Kilometer MetroTram gebaut werden. Durch die vielen Haltestellen in geringem Abstand biete die MetroTramAltona ihren Fahrgästen mehr Flexibilität. Sie passe sich in engen Straßen optimal an den Verkehr an und stelle keine Behinderung für den motorisierten Verkehr dar, so die CDU. Sie ersetze vieler Buslinien und entlaste so den Straßenverkehr.