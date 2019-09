Hamburg. Die Hamburger Schulbehörde ist erneut nach Hinweisen der AfD an einer Schule wegen Aufklebern und Flyern der linksextremen „Antifa Altona Ost“ und anderer Gruppen eingeschritten. In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion teilt der Senat mit, dass die Schulaufsicht die Leitung der Altonaer Max-Brauer-Stadtteilschule aufgefordert habe, gegebenenfalls in den Schulräumen vorhandenes „Material“ zu entfernen, „das mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nicht zu vereinbaren wäre“, hieß es am Donnerstag. Die AfD hatte der Kleinen Anfrage Fotos von Aufklebern, Flyern und Plakaten in dem Schulgebäude beigefügt.

Zudem hat die Schulleitung auch sämtliche Plakate und Aushänge zur „Fridays for Future"-Demo am 20. September entfernt und das Kollegium über die Einhaltung der Schulpflicht belehrt. Zuvor sei laut AfD an der Schule für die Teilnahme am „Großen Klimastreik“ geworben worden.

AfD: GEW Handlanger von Linksextremisten

„Politische Werbung für linksextremistische und gewaltbereite Gruppierungen darf es an Schulen nicht geben", sagte der AfD-Schulexperte Alexander Wolf. "Die Vorkommnisse an der Max-Brauer-Schule wiegen nach dem Fall ‚Ida-Ehre‘ besonders schwer und machen fassungslos." Wolf erhebt schwere Vorwürfe: Offensichtlich könne die Schulbehörde das Neutralitätsgebot allein mit Belehrungen nicht durchsetzen, und die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Anm.d.Red.) mache sich zum Handlanger von Linksextremisten. "Im Falle von rechtsextremistischer Werbung an Schulen hätte die Schulbehörde zu recht längst disziplinarische Schritte eingeleitet."

Im März hatte die Schulaufsicht Aufkleber der vom Verfassungsschutz als „linksextremistisch“ eingestuften und beobachteten Gruppe „Antifa Altona Ost“ und Graffiti im Oberstufenhaus der Ida-Ehre-Schule im Stadtteil Hoheluft-Ost entfernen lassen. Anlass des Vorgehens der Behörde war auch hier eine Kleine Anfrage der AfD gewesen. Der Fall hatte überregional Aufsehen erregt.