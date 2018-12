Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und frühere Hamburger Innensenator, Helmut Schmidt, am 11. September 1969 als Wahlredner für die bevorstehende Bundestagswahl in einer Hochburg bayerischer Geselligkeit, dem großen Festsaal von Heide Volm in Planegg vor den Toren Münchens.