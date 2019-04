Der Tanz in den Mai - der alte Brauch zum Austreiben des Winters ist auch noch heute äußerst beliebt

Party-Tipp Hier tanzt Hamburg aus dem April in den Mai

Party. Die Ostertage liegen noch gar nicht lange zurück, da steht schon der nächste Feiertag ins Haus: Am 1. Mai heißt es ausspannen und den Tag der Arbeit damit begehen, die Arbeit einfach mal Arbeit sein zu lassen. Um ohne schlechtes Gewissen den ganzen Tag auf dem Sofa rumzulümmeln, sollte am Abend vorher jedoch kräftig auf der Tanzfläche Gas gegeben werden.

Für die Generation 40 plus (und alle anderen) öffnet das Edelfettwerk (Schnackenburgallee 202, 21 Uhr, Eintritt 12 Euro) an diesem Dienstag seine Türen zur „Club 40 Up“-Tanz-in-den- Mai-Party. Haus-DJ Teal verspricht Charts-Hits, Clubsounds, House, Pop und Black Classics. Zur Begrüßung gibt es Mai-Shots, die, wenn das Wetter mitspielt, mit Panoramablick im Freien auf dem Balkon probiert werden können. Beim „Tanz in den Mai“-Quiz gibt es Preise zu gewinnen.

Egal ob Ü-30, Ü-40 oder Ü-Irgendwas, im Rieckhof (Rieckhoffstraße 12, 20 Uhr, 10 Euro) ist zur „Tanz in den Mai Party“ jeder willkommen. DJ Torben lockt mit einem Laptop voll tanzbarer Hits von gestern bis heute. Um zwischen den Tanzeinsätzen Kraft schöpfen zu können, bietet es sich an, in der Rieckhof-Kneipe einen Tisch zu reservieren.

Wer es groß mag und sich nicht auf eine bestimmte Musikrichtung festlegen will, dem sei das Café Seeterrassen (St. Petersburger Str. 22, 20 Uhr, 14 Euro) ans Herz gelegt. Sechs Clubs der Stadt verteilen sich auf sechs Tanzflächen und spielen alles von 80er-Disco über aktuelle Charts bis House und Electro. Es gibt eine Karaoke Bar und Snacks auf der 2000 Quadratmeter großen Terrasse, die überdacht werden kann, sollte das Wetter nicht mitspielen. Das Konzept hat Tradition: Bereits seit 17 Jahren wird hier tanzend der Mai begrüßt.

In Bergedorf kann im BeLaMi (Holtenklinker Straße 26, 21 Uhr, 5 Euro) zu einem bunten Musikmix aus 70ern, 80ern, 90ern und Schlagern die Tanzfläche gestürmt werden. DJ Tommacs Devise lautet: „Attackeee!“. Na dann los.