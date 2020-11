Hamburg. Not macht erfinderisch. Schon beim ersten Corona-Lockdown hatten die beiden The-Dining-Room-Chefs Tim Harris und Daniel Thompson einen „Fine Dining Lieferservice“ angeboten. Den gibt es nun auch im zweiten Lockdown. Seit dem 2. November bis zunächst Ende des Monats dürfen keine Gäste mehr bewirtet werden, und es ist für die Restaurants nur ein Außer-Haus-Verkauf erlaubt.

Wer sich also etwas Exklusives gönnen möchte, kann unter www.thediningroom.de Speisen wie Hummer, Fischplatten oder Rinderfilet täglich von 16.30 Uhr bis 20 Uhr nach Hause bestellen. Passend zur Jahreszeit können auch Enten und Gänse geordert werden – die hat Daniel Thompson auch schon während seiner Zeit als Koch im Buckingham Palace in London für Queen Elizabeth II. zubereitet. Ein Mitarbeiter liefert die Bestellungen stilvoll gekleidet im Anzug mit Fliege und weißen Handschuhen bis an die Haustür.

The Dining Room im Hotel Fraser Suites am Rödingsmarkt 2 erfreut sich seit seiner Eröffnung im September 2019 großer Beliebtheit, vor allem auch zur Mittagszeit. Darauf müssen die Hamburger nicht verzichten, denn es wird täglich ab 11.30 Uhr eine Lunchkarte mit Gerichten wie Grünkohl mit Kohlwurst und Pastrami, Wildragout oder Kabeljaufilet angeboten. Allerdings müssen diese Speisen im Restaurant abgeholt werden.

Neu ist auch, dass die Kunden Präsentkörbe bestellen können. Die enthalten zum Beispiel Shortbread, Schokolade, Gewürze, Weine und Weihnachtsschmuck. Wer den Coupon der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“ beim Kauf von einem oder mehreren Präsentkörben einsetzt, bekommt noch einen Gutschein für die High-Tea-Party gratis dazu. Das beliebte Event ist eigentlich immer sonntags, und Tim Harris wünscht sich, „dass wir diese Veranstaltung im Dezember wieder anbieten können“.