Hamburg. Heute Mittag mal ein frischer Nizza-Salat mit geschmortem Thunfisch, Tomaten und Oliven? Oder doch lieber Kabeljau mit Trüffelstampf, Möhren und Teriyakisauce? Alles möglich, denn auch das beliebte Fischrestaurant Liman am Mühlenkamp bietet derzeit „Genuss für zu Hause“ an und nimmt an der gleichnamigen Abendblatt-Aktion teil. Mit dem Coupon erhalten Abholer einen Glühwein oder ein Softgetränk nach Wahl gratis dazu.

Hier können Sie den Coupon herunterladen

Wer sich für das Drei-Gänge-Menü entscheidet, erhält eine Flasche Edenbusch-Grauburgunder von Rindchen’s Weinkontor. Natürlich freuen sich Gülay und Gürcan Aksoy, die seit 2011 von Gambas in Knoblauch-Sahne-Sauce bis „Thunfisch-Super-Sashimi“ verschiedene Fischspezialitäten anbieten, schon wieder darauf, die Gäste vor Ort in ihrem „Hafen“ zu verwöhnen. Bis dahin gibt es dann aber immerhin „Meer“-Geschmack zu Hause.