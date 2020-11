Hamburg. Immer nach vorne schauen, auch in schwierigen Zeiten. Das ist die Lebenseinstellung von Stefan Fäth. Das gibt ihm Kraft, um auch durch den zweiten Lockdown zu kommen. Seit dem 2. November darf der Gastronom wegen der aktuellen Corona-Verordnung keine Gäste mehr in seinem Restaurant Jellyfish an der Weidenallee bewirten. Aber der 27-Jährige hat trotzdem gut zu tun, denn er bietet seinen Kunden Speisen außer Haus an. Täglich von 12 bis 20 Uhr können die Gerichte im Lokal abgeholt werden und ab einem Bestellwert von 35 Euro wird ein Lieferservice angeboten.

Hier können Sie den Coupon herunterladen

Eigentlich dreht sich in dem Gourmettempel alles um Fisch. Beim Außerhausverkauf werden aber auch Wiener Schnitzel oder Rinderroulade angeboten. Der Renner sind die Fischbrötchen in verschiedenen Variationen. Wer im Rahmen der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“ die Jellyfish Vorratsbox für 98 Euro – siehe Coupon – bestellt, erhält zusätzlich eine 30 Gramm Dose AKI-Kaviar gratis dazu. In der Montagsausgabe ist ein Coupon vom Restaurant Witwenball zu finden.