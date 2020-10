Hamburg. Bekanntermaßen zählt die chinesische Hochküche zu den spannendsten auf Gottes weitem Erdenrund. Zu denjenigen, denen das Verdienst gebührt, in Hamburg gehobene chinesische Kulinarik etabliert zu haben, zählen zuvorderst die Gebrüder Chen. Mittlerweile gebieten sie über drei erstklassige chinesische Restaurants in der Hansestadt.

Im „Stammhaus“ Ni Hao in Wandsbek erfreuen schon seit gut 25 Jahren brillant bereitete Spezialitäten die Gaumen hiesiger Hanseaten, neu hinzu kamen in diesem Jahr das Half the Sky am Platz der Arbeiterinnen in der Neuen Mitte Altona und das Yu Garden im Chinesischen Teehaus. Letzteres ist eine ungemein schöne und atmosphärisch bezaubernde Location: Handelt es sich doch um einen kleinen Nachbau des weltberühmten Teehauses im Yu Garden in Shanghai und ein Monument chinesischer Baukunst in der Hansestadt.

Wechselhafte Vergangenheit

Das Teehaus ist eine Schenkung der Stadt Shanghai an die Stadt Hamburg, errichtet im Jahre 2008. Kulinarisch blickt es auf eine wechselhafte Vergangenheit zurück, stand länger leer und war ziemlich runtergerockt, bis die Chens das Zepter übernahmen. Wer neugierig und entdeckerfreudig ist, hat hier relativ preisgünstig die Möglichkeit, sich eine faszinierende kulinarische Vielfalt zu erschließen, indem er beherzt das tagesfrische, teils auf saisonalen Zutaten basierende chinesische Festtagsmenü ordert (32,50 Euro p. P., ab zwei Personen buchbar).

Gerd Rindchen, Genussexperte und ehemaliger Betreiber von Rindchen’s Weinkontor

Foto: Thorsten Ahlf

Zu zweit erwarten sie und/oder ihn dann zunächst drei kalte Vorspeisen, wie zum Beispiel pikant marinierter Spinat, Tofu „Black and White“ mit eingelegten tausendjährigen Eiern, gedämpftes Hähnchen mit Ingwer und Lauchzwiebeln oder Auberginen in Knoblauchsauce. Danach werden drei warme Vorgerichte gereicht, darunter feine hausgemachte Dim Sum, unter anderem gefüllt mit Garnelen und Bärlauch oder gehacktem Schweinefleisch und mit einer fulminanten, aromensatten gerösteten Fischsauce (Vorsicht! Macht süchtig!!) serviert, Garnelen-Tempura und hausgemachte Frühlingsrolle. Mein besonderer Tipp: Bitten Sie das freundliche Personal, dass bei den warmen Vorspeisen unbedingt die fluffig-eleganten Auberginen-Tempura mit dabei sind!

Als Hauptgänge folgen meist Klassiker

Als Hauptgänge folgen meist Klassiker wie geröstete Ente mit Wokgemüse und Hoi-Sin-Sauce, Rinderfilet mit Zwiebeln und frischen Pilzen und, für Freude des Pikanten, Hühnchen mit Chili und Peperoni oder würzige, gedünstete Meeresfrüchte mit Ingwer. Dabei obliegt es den Gästen, beim Menü mit dem Service einen Fisch-, Fleisch- oder vegetarischen Schwerpunkt abzustimmen. Das Ganze klingt meist aus mit gebackenen Sesambällchen an Grüntee-Eis und Obst. Je mehr Menschen sich das Festtagsmenü gemeinsam bestellen, desto mehr Spezereien zum Teilen stehen auf dem Tisch.

Ein Klassiker im Yu Garden: die ganze Pekingente für 69 Euro.

Foto: Michael Rauhe

Ziemlich klasse und schon seit der Eröffnung äußerst beliebt ist die ganze Pekingente (69 Euro für zwei Personen): Dabei wird erst die knusprige Entenhaut mit hauchdünnen Pfannkuchen, Hoi-Sin-Sauce und Lauch zum Einrollen serviert, als Hauptgang folgen Brust- und Keulenteile scharf gebraten mit Chili und Sichuan-Pfeffer. Auch für den À-la-carte-Esser finden sich etliche tolle authentische Gerichte, vornehmlich aus der Shanghai- oder Szechuan-Küche.

Tipp für Vegetarier: vorab Edamame mit Chili (5,50 Euro), als Hauptgang traditionelle Aubergine mit Knoblauchsauce (15,50 Euro). Für Freunde des Maritimen: erst Calamari-Tempura (8,90 Euro), dann in Öl gekochtes Welsfilet mit Sichuan-Gewürzen (23,90 Euro, mega!). Für Fleischeslustige: Beginnen Sie mit Marinierter Ente (11,90 Euro) und probieren Sie dann mal den aromatisch-zarten Gedämpften Bauch vom Schwein mit getrocknetem Gemüse (17,50 Euro).

Für Sparfüchse: mittags einkehren, dann gibt es einen preisgünstigen Business Lunch. Was auch richtig klasse ist: Es gibt nichts, was zu chinesischer Hochküche besser passt, als trockene oder feinherbe Rieslinge, und Hausherr Qiuyi Chen ist, nach Lars Haider und mir, der drittgrößte lebende Rieslingfan unter der Sonne. Demzufolge ist das Yu Garden mit einer reichhaltigen Auswahl feinster Rieslinge gesegnet, so dass der perfekten Harmonie von Speisen und Wein nichts im Wege steht.

Yu Garden, Feldbrunnenstraße 67, 20148 Hamburg, tgl. 12–23 Uhr, Tel. 040/41 30 87 54