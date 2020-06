Das Rialto auf der Fleetinsel macht wieder auf

Hamburg. Die Küche ist komplett erneuert worden, die Lederbänke und Stühle wurden aufgepolstert und der Bartresen aufgearbeitet. Die Wände sind frisch gestrichen, die Fenster wurden ausgetauscht und alles auf Hochglanz poliert. Willkommen im „neuen“ Rialto an der Michaelisbrücke in der Innenstadt. Die Eröffnung ist für Donnerstag in der kommenden Woche geplant. Das Restaurant, das für sein Wiener Schnitzel berühmt ist, wurde Ende vergangenen Jahres geschlossen und hat innerhalb von drei Monaten eine Frischzellenkur erhalten.

Neu sind die Betreiber. Diese heißen Holger Sturm, der auch geschäftsführender Gesellschafter des Cafés Paris an der Rathausstraße ist, und André Ramforth (wir berichteten). Der 52-jährige Ramforth ist seit gut zehn Jahren in der Hamburger Gastroszene tätig und hat schon von 2014 bis 2017 im Rialto als Prokurist gewirkt. „Wir sind auf der Zielgeraden und freuen uns darauf, hier Gastgeber zu sein“, sagt Ramforth beim Ortstermin mit dem Abendblatt. Insgesamt wird sich ein rund 30-köpfiges Team um das Wohl der Gäste kümmern. Mit an Bord sind weiterhin Restaurantleiter Sascha von Kruszynski und seine Stellvertreterin Liza Stocker. Das Ziel ist hochgesteckt.

Gute Nachricht für alle Rialto-Stammgäste

„Wir wollen wieder in der Champions League der Hamburger Gastronomie mitspielen. Allerdings haben wir keine Ambitionen auf einen Michelin-Stern“, sagte Ramforth. Küchenchef David Danek hat für die Kempinski Gruppe in München und im Schweizer Nobel­skiort St. Moritz gekocht. Auch in Österreich stand der 28-Jährige am Herd. Zuletzt war Danek als Souschef im Hamburger Grandhotel Atlantic an der Außenalster tätig. Nun freut sich der gebürtige Slowake darauf, seine Kreationen im Rialto umzusetzen. „Ich möchte eine deutsche Küche mit europäischen Einflüssen auf moderne Art präsentieren. Mir ist wichtig, dass jedes Produkt komplett verarbeitet wird“, sagte Danek.

Eine gute Nachricht für alle Rialto-Stammgäste: Das legendäre Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat wird auch weiterhin auf der Speisekarte stehen – beim Mittagstisch und am Abend –, dann können die Gäste auch aus Gerichten wie mariniertem Kabeljau mit Spitzkohl, Nordseekrabben und Lauch oder Roastbeef vom Weiderind mit Fenchel, Kartoffeln und Portweinjus wählen. Auch einen 36 Stunden lang gegarten Schweinebauch mit Variationen von der Karotte bereiten Danek und sein Küchenteam zu. Als Vorspeise sind Tomatensuppe mit schwarzen Oliven und Basilikum oder Dreierlei vom Blumenkohl auf der Karte zu finden. Der Küchenchef setzt auf „regionale Produkte, und natürlich werden wir auch saisonale Gerichte wie Spargel oder in der Weihnachtszeit Gänsebrust und Ente anbieten.“ Am Abend wird zudem ein Vier-Gänge-Menü serviert.

Das Rialto liegt an der Michaelisbrücke.

Foto: Andreas Laible

Für die passenden Weine – die Karte soll 50 bis 60 Positionen beinhalten – zeichnet André Ramforth verantwortlich. „Wir werden hochwertige Weine aus Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich anbieten.“ Auch zahlreiche offene Weine sollen auf der Karte zu finden sein.

Herausforderung für die beiden Gastronomen

Das Rialto wurde vor rund 30 Jahren in dem Altbau auf der Fleetinsel eröffnet. Einst wurden hier Fahrräder verkauft und repariert. Das Restaurant entwickelte sich schnell zu einem Szenelokal. Die Terrasse am Wasser und mit Plätzen auf der Michaelisbrücke war einer der Hotspots in der Innenstadt. 15 Jahre führte Tim Seidel das Lokal. Diese Ära endete Ende 2019. Nun sind Ramforth und Sturm am Zug. „Unsere Gäste sollen bei uns eine entspannte Zeit verleben, eine kreative und hochwertige Küche genießen. Der Service wird aufmerksam, aber locker sein“, sagte Sturm. Außerdem ist dem Geschäftsmann wichtig, dass „das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.“

Eine Herausforderung für die beiden Gastronomen ist, dass die rund 140 Innen- und 100 Außenplätze nicht nur mittags gut gebucht sind. „Damit das Geschäft läuft, müssen wir auch in den Abendstunden ein beliebter Treffpunkt sein. Das ist in der Innenstadt eine Herausforderung“, sagt Sturm. In den späten Abendstunden setzen die Betreiber auch auf Barbesucher, die sich internationale Cocktailkreationen schmecken lassen. Wegen der Corona-Krise gelten in der Gastronomie zahlreiche Auflagen. Deshalb werden die Ober hier bis auf Weiteres mit einer Mund-Nasen-Bedeckung bedienen und zwischen den Gästen – die nicht zusammen am Tisch sitzen – wird es einen Mindestabstand von 1,50 Metern geben. „Wir wissen, dass wir in einer schwierigen Zeit eröffnen, aber uns ist es wichtig, dass wir jetzt das neue Rialto präsentieren können“, sagt Ramforth.

Das Rialto hat ab kommenden Donnerstag täglich von 12 Uhr bis nach Mitternacht geöffnet. Warme Küche wird von 12 bis 23 Uhr durchgehend serviert.

