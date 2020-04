Hamburg. Das Henriks ist einer der Hotspots der Gastronomie in Hamburg. Vor sieben Jahren hat Claas-Henrik Anklam das Restaurant an der Tesdorpfstraße im Stadtteil Rotherbaum eröffnet, und das Lokal ist seitdem zum „Esszimmer“ für die Hamburger Gesellschaft geworden. Aber auch Anklam steht wegen des Coronavirus vor großen Herausforderungen. Und hat Ideen, wie es weitergehen könnte.

Hamburger Abendblatt: In Hamburg dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Fläche seit dem 20. April wieder öffnen. Für Restaurants sind keine Lockerungen in Sicht, die müssen wegen der Coronakrise weiterhin geschlossen bleiben. Ist das aus Ihrer Sicht fair?

Claas-Henrik Anklam: Wir müssen alles dafür tun, um das Coronavirus einzudämmen, und dazu sind Beschränkungen erforderlich. Aber es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Shop mit 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen darf und mein Restaurant mit 400 Quadratmetern geschlossen bleiben muss. Ich bin der Meinung, die Bundesregierung darf hier nicht mit zweierlei Maß messen. Natürlich ist es für mich selbstverständlich, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Gesundheit meiner Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Ich war übrigens einer der ersten Gastronomen in Hamburg, die am Eingang für die Gäste ein Händedesinfektionsgerät aufgestellt haben.

Wäre es möglich, die 1,50 Meter Abstandsregelung im Henriks umzusetzen?

Anklam: Das ist gar kein Problem, und das haben wir ja auch schon in den letzten Tagen vor dem Shutdown so gemacht. Ich bin gerne bereit für einen festgelegten Zeitraum, immer einen Tisch zwischen den Gästen frei zu lassen, wir könnten auch für zwei Meter Abstand sorgen. Und die Mitarbeiter würden Mundschutz tragen. Dann würde ich zwar nur etwa 70 meiner 120 Plätze bespielen, aber könnte meinen Umsatz zumindest wieder auf etwa 40 Prozent hochfahren. Aktuell haben wir Umsatzeinbußen von rund 80 Prozent.

Das heißt, Ihr Geschäft läuft weiter?

Anklam: Ja, und das ist maßgeblich meiner Frau zu verdanken. Als sich der Shutdown abzeichnete, hat sie gesagt, dass wir einen Abhol- und Lieferservice anbieten sollten. Damit haben wir dann Mitte März angefangen. Die Speisekarte mit Klassikern wie den Königsberger Klopsen oder Wiener Schnitzel mit Spargel, das aktuell übrigens unser Bestseller ist, findet man auf unserer Homepage www.henriks.cc. Wir kochen täglich von 12 bis 21.30 Uhr für unsere Gäste. Bestellt werden kann telefonisch oder per E-Mail. Entweder kommt man dann bei uns vorbei oder nutzt in den Stadtteilen Rotherbaum, Eppendorf, Winterhude, Pöseldorf, auf der Uhlenhorst, Harvestehude, HafenCity, Hohenfelde und St. Georg unseren Lieferservice. Wer nicht in diesem Gebiet wohnt, kann aber trotzdem gerne nachfragen, und wenn es eine etwas größere Bestellung ist, dann liefern wir zum Beispiel auch gerne nach Nienstedten oder Othmarschen. Das Essen wird frisch in einer Warmhaltebox geliefert, und natürlich ist eine kontaktlose Bezahlung per Kreditkarte möglich. Die Mitarbeiter tragen bei der Auslieferung Mundschutz und Handschuhe.

Wie wird dieses Angebot angenommen?

Anklam: Wir haben eine gute Resonanz, alleine mittags verkaufen wir rund 100 Essen außer Haus. Wir haben auch Firmen, die sich an Werktagen gleich zehn oder 15 Portionen liefern lassen. Aber wenn man bedenkt, dass wir ansonsten zum Lunch im Restaurant auf gut 200 Teller kommen, die die Küche schickt, dann ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Haben Sie Kurzarbeit angemeldet?

Anklam: Ja, wie wohl alle in der Gastronomie. Wir haben 28 fest angestellte Mitarbeiter. Durch unseren Abhol- und Lieferservice haben wir zum Glück so viel zu tun, dass die Mitarbeiter noch rund 20 Stunden die Woche arbeiten können. Wir stocken dann das Kurzarbeitergeld von 60 auf etwa 80 Prozent auf. Ich bin sehr stolz darauf, dass mein gesamtes Team an Bord geblieben ist und wir so einen starken Zusammenhalt haben. Wir haben fünf Autos im Einsatz für den Lieferservice, und die fahren jetzt abwechselnd die Mitarbeiter, die ansonsten im Restaurant im Service arbeiten. Die freuen sich, wenn sie unsere Stammgäste treffen.

Haben Sie eine Förderung im Rahmen der Hamburger Corona-Soforthilfe beantragt?

Anklam: Das habe ich gemacht, aufgrund meiner Mitarbeiterzahl würden mir wohl 25.000 Euro zustehen. Aber daran glaube ich noch nicht. Denn nach dem Ausfüllen des Formulars im Internet habe ich noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung per E-Mail erhalten. Aber warten wir mal ab.

Wie lange können Sie unter den aktuellen Bedingungen durchhalten?

Anklam: Wer nach einer Woche Schließung sagt, ich bin pleite, der hat wirtschaftlich schon vorher schlecht gearbeitet. Jeder sollte Rücklagen bilden. Wir stehen nicht vor dem Bankrott und können schon zwei Monate durchhalten, aber danach muss diese Durststrecke vorbei sein. Trotz der Schließung des Restaurants laufen unsere Kosten, wenn auch nicht in der Höhe wie bei normalem Betrieb, für Strom, Kühlung und vor allem Miete weiter. Ich möchte aber an dieser Stelle auch betonen, dass wir einen Vermieter haben, mit dem wir ein sehr gutes Verhältnis pflegen und der uns unterstützt.

Halten Sie persönlich den Kontakt zu Ihren Stammgästen



Anklam: Natürlich, wir stehen zum Beispiel per WhatsApp in Kontakt, manche rufen auch an. Viele nutzen unseren Lieferservice. Mir wurde auch schon Unterstützung angeboten, unter dem Motto: „Sag mir, wenn ich helfen kann.“ Diese Verbundenheit zu spüren, das tut in dieser schwierigen Situation wirklich gut.

Tragen Ihre Köche aktuell einen Mundschutz?

Anklam: Nicht alle, denn die Hauptköche müssen die Gerichte abschmecken, und das ist mit einem Mundschutz nur schwer möglich. Aber alle tragen natürlich Handschuhe.

Es gibt mehrere Aktionen, bei denen Gäste Gutscheine für Restaurants erwerben können, um die Liquidität ihrer Lieblingsgas­tonomen zu sichern, und diese dann in der Zeit nach Corona einlösen. Sind Sie dabei?

Anklam: Nein, auch wenn das sicherlich eine gute Sache ist, um sich in einer Zeit mit weniger oder gar keinen Einnahmen über Wasser zu halten. Aber man darf nicht vergessen, dass die Gäste dann auch später kommen und diese Gutscheine einlösen. Das heißt, es ist nur ein Kredit, und manchmal erhalten die Gastronomen noch nicht mal 100 Prozent vom Gutscheinwert.

Eigentlich hätten Sie in diesen Tagen einen Geburtstag gefeiert

Anklam: Das Henriks ist am 18. April vor sieben Jahren eröffnet worden. Natürlich hätten wir gerne eine kleine Feier gemacht. Aber das ist ja zurzeit nicht möglich, doch spätestens zum Zehnjährigen holen wir die Party im großen Stiel nach. Wir haben uns zum siebten Geburtstag selber ein Geschenk gemacht und machen jetzt einen Hausputz und einige Schönheitsreparaturen im Restaurant. Allein unsere 90 goldenen Haubenlampen auf Hochglanz zu polieren hat Tage gedauert. Es wird frisch gestrichen, wir haben aus England für eine der Wände eine schicke Tapete bestellt, und die Gäste dürfen sich noch auf die eine oder an­dere Überraschung beim Innendesign

freuen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Anklam: Dass die Coronakrise möglichst bald bewältigt ist und wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Ich wünsche mir, dass die Politiker die Sorgen unserer Branche ernst nehmen und uns unterstützen. Dazu gehört eben auch, dass nicht nur Lockerungen für den Einzelhandel umgesetzt werden. Wir brauchen auf jeden Fall das Sommergeschäft, ob mit oder ohne Abstand. Die Hauptsache ist, dass wir wieder öffnen und auch unsere Terrasse bespielen können. Ich möchte, dass unser Henriks wieder mit Leben gefüllt wird. Wir wollen endlich wieder Gastgeber sein.

Das Henriks