Hamburg. Die Gäste im Block-House-Restaurant finden seit einiger Zeit ein neues Angebot auf der Speisekarte. Wer möchte, kann zum Steak Sprudelwasser aus der Leitung bestellen. Der Preis liegt zwischen 2 und 2,50 Euro pro 0,5-Liter-Karaffe. Die Einführung ist als Test geplant, bei dem die Preise variieren.

Die Neuerung bei der traditionsreichen Hamburger Gastro-Kette hat einen Hintergrund, der zum Zeitgeist passt. „Es geht um einen Beitrag zum Umweltschutz. Wir möchten durch diesen Test mit unseren Gästen ins Gespräch darüber kommen, wie ihnen das mit Kohlensäure versetzte Wasser schmeckt und ob es als zusätzliche Alternative zum in Flaschen abgefüllten Mineralwasser geschätzt wird", sagte ein Block-House-Sprecher.

Leitungswasser soll Kosten decken

Der Preis des Wassers setzt sich nach Angaben der von Eugen Block gegründeten Restaurantkette aus mehreren Positionen zusammen: Einberechnet wurde der Aufwand für die Installation und den Betrieb der technischen Anlage zur Karbonisierung. Dazu komme die Serviceleistung der Mitarbeiter beim Zapfen und am Tisch. Auch die Kosten für die Karaffen und Gläser, Eiswürfel und Zitronenscheiben, die spezielle Reinigung der Wasserleitungen sowie die kalkulierte Umlage der Restaurantmiete auf alle Getränke und Speisen seien Teil des Preises, heißt es.

Das neue Sprudel-Angebot können Gäste bisher in den Lokalen Pöseldorf und Eppendorf bestellen. Die Zielgruppe ist groß: Jeder fünfte Gast trinkt in dem Steakhaus Wasser zum Essen. In Flaschen bieten die Lokale zusätzlich S.Pellegrino und Aqua Panna an: 0,75 Liter für 5,90 Euro, 0,25 Liter kosten 2,90 Euro.

Sprudel-Leitungswasser kann sich vermutlich nicht durchsetzen

Das bisherige Feedback der Gäste, die sich für das Wasser aus den Karaffen entscheiden, ist nach Angaben des Sprechers "ganz überwiegend positiv". Wirklich durchsetzen kann sich die Neuerung aber wohl nicht: "Die meisten Gäste in unseren beiden Test-Restaurants bestellen weiterhin das in Flaschen abgefüllte Mineralwasser.“

Der Test wird dennoch weiterlaufen. 2020 soll über das künftige Angebot entschieden werden. Zuletzt hatte Wasser aus der Leitung im Restaurant von Til Schweiger für Schlagzeilen, und wegen des Preises von 4,20 Euro für einigen Unmut gesorgt.