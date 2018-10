Tracht Techno mit LaBrassBanda in der Großen Freiheit 36

Bandleader Stefan Dettl (vorn links) und LaBrassBanda. Gegründet wurde die Kapelle im Jahr 2007 in Übersee am Chiemsee.

Man versteht die Musik nicht, man versteht den Sänger nicht, und sieben Bayern in Lederhosen sind zumindest auf norddeutschen Bühnen so exotisch wie ein Shantychor bei einem traditionellen bayrischen Gautrachtenfest. Von wegen! Erstens gibt es auch in Bayern tatsächlich zahlreiche Shanty- und Matrosenchöre, und sieben Bayern in Lederhosen sind auch im Norden oft und gern gesehene Gäste: LaBrassBanda, die durchgedrehte Blaskapelle aus Übersee am Chiemsee, die Blech-Punkrocker, die noch jede maue Laune wegtuten. „Pustefix“ ist zwar eine Seifenblasenmarke, aber das Etikett passt auch zu dieser neuen bajuwarischen Volksmusik.

Dass Posaune, Tuba und Trompete laut, direkt und herzerschütternd sind, vielleicht auch nervtötend bis zum zweiten Bier, mag sein. Aber dann nimmt der Abend Fahrt auf. LaBrassBanda hat bereits seit vielen Jahren einen Lauf: 2017 feierte das Septett zehnjähriges Bestehen mit dem vierten Album „Around The World“, die entsprechende Tournee führt Bandleader Stefan Dettl, die Bläser Stefan Huber, Manuel Winbeck, Jörg Hartl und Korbinian Weber, Bassist Fabian Jungreithmayr und Schlagzeuger Manuel da Collan diesem Dienstag nach Hamburg in die Große Freiheit 36. Und auch wenn „Around The World“ wie der Vorgänger „Europa“ (2013) die Top Ten erreichte, ist LaBrassBanda vor allem live eine Gaudi.

Wobei bei allem Spaß auf der Bühne und dem hemdsärmeligen, barfuß gespielten Alpen-Funk auch das musikalische Können der Blechbande besticht. Die Wurzeln liegen im Richard-Strauss-Konservatorium in München, an dem Student Dettl seinerzeit seine Kommilitonen von der Idee des stilübergreifenden Brass-Pop begeisterte. Bereits im Jahr nach der Gründung erschien 2008 das selbstproduzierte Debütalbum „Habedieehre“.

Und mit dieser Tracht Techno ging es auf die „Autobahn“, auf Clubkonzerte, Wiesen, Festivals, später sogar bis zum ESC-Vorentscheid (zweiter Platz). Dort sorgte die Band 2013 mit ihrem außergewöhnlichen, mitreißenden Gesamteindruck für Furore. Obwohl man „Zehnerlfuxa“, „Sunliachtn“ oder „Ringlbleame“ im Norden bis heute wirklich schwer versteht.

LaBrassBanda Di 16.10., 20 Uhr, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Eintritt 45 Euro

