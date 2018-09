Hamburg. Er war Frontmann der Band Reamonn, saß in der Jury der TV-Show „The Voice of Germany“ und veröffentlichte in diesem Jahr sein viertes Soloalbum: „Neon“. Für Fans von Rea Garvey wieder ein Pflichtkauf. An diesem Sonnabend singt der Ire mit der starken Stimme in der Barclaycard Arena.

Rea Garve y Sa 29.9, 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus-Shuttle), Sylvesterallee 10, Karten ab 58,40.

( hpjf )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.