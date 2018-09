Lu Over The Wall

Kino. In der „Anime Night 2018“ zeigen vier Hamburger Kinos heute „Lu Over the Wall“ von Masaaki Yuasa. Nach der Scheidung seiner Eltern zieht Kai mit seinem Vater in ein kleines Fischerdorf. Dort trifft er auf das Ningyo-Mädchen Lu, eine echte Meerjungfrau. Plötzlich ist dann die Stadt in Gefahr.

„Lu Over The Wall“ ab 6 J, Di 25.9., 20.00, Cinemaxx Dammtor, UCI Mundsburg, UCI Wandsbek, 20.30 UCI Othmarschen; Karten ab 12,-

( hpmw )

