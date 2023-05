Hamburg-Oberbillwerder: Rot-Grün will neues Schwimmbad im neuen Stadtteil

Die Pläne für ein Schwimmbad in Oberbillwerder werden immer konkreter. In wenigen Tagen soll eine richtungsweisende Entscheidung fallen.

Hamburg. Juliane Timmermann war am 1.-Mai-Feiertag bereits am frühen Morgen wach. Allerdings war es nicht die Arbeit, die die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende bereits um kurz vor 7 Uhr aufstehen ließ, sondern der eigene Sohn. So hatte Timmermann aber auch kein Problem damit, wenig später am Feiertag (und noch immer am frühen Morgen) das erste Fachgespräch zu führen. Und schon mal gar nicht, weil es um ein echtes Herzensprojekt der sportpolitischen SPD-Sprecherin ging: ein neues Schwimmbad für Oberbillwerder.

„Gerade der von Sport und Bewegung geprägte neue Stadtteil Oberbillwerder ist prädestiniert dafür, die Schwimminfrastruktur weiter auszubauen“, sagt Timmermann. Deshalb soll nach den neuen Plänen der Regierungsfraktion in dem Modellstadtteil der „Active City“ nicht nur das ohnehin schon geplante Schwimmbad errichtet werden, sondern ein deutlich größeres Bad mit fünf bis sechs 25-Meter-Bahnen. Zudem ist noch eine Außenliegewiese geplant. „So entsteht in Oberbillwerder ein Anziehungspunkt für den ganzen Bezirk Bergedorf und darüber hinaus“, sagt Timmermann.

Hamburg-Oberbillwerder: Bürgerschaft stimmt am 10. Mai über neues Bad ab

Der gemeinsame Antrag von Grünen und der SPD ist eingereicht, die Hamburgische Bürgerschaft wird am 10. Mai über das Anliegen unter Einbindung der Bäderland Hamburg GmbH und der IBA Hamburg GmbH beschließen. Die voraussichtlichen Kosten und ein genauer Zeitplan für das Schwimmbad in dem neuen Stadtteil sind allerdings noch offen. Die ersten Bewohner werden ohnehin kaum vor 2029 ins zuerst gebaute zentrale Bahnquartier des 105. Hamburger Stadtteils ziehen.

Trotzdem ist neben Timmermann auch Jennifer Jasberg, Vorsitzende der Grünen und Wahlkreisabgeordnete aus Bergedorf, von dem Projekt überzeugt: „Ein neues energieautarkes Schwimmbad, so wie es in unserem rot-grünen Koalitionsvertrag vorgesehen ist, wird nicht nur das bereits vorhandene attraktive, aber überlastete Freizeitbad Bille-Bad entlasten. Es fördert auch die Schwimmfähigkeit der im Bezirk lebenden Kinder und Erwachsenen und ist damit ein wichtiges Kulturgut.“

In Oberbillwerder sollen 6000 Wohnungen entstehen

Tatsächlich sollen bis zu 6000 Wohnungen und 5000 neue Arbeitsplätze in den kommenden Jahren in Oberbillwerder entstehen. Damit ist der geplante Stadtteil im Bezirk Bergedorf (mit derzeit bereits etwa 131.000 Einwohnern) das zweitgrößte Stadtentwicklungsgebiet Hamburgs. Ein Bildungs- und Begegnungszentrum, zwei neue Grundschulen und bis zu 14 Kitas sind bereits geplant. Zudem soll die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) mit dem Campus Bergedorf nach Oberbillwerder ziehen.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) einen sogenannten „Letter of Intent“ für den HAW-Neubau in Oberbillwerder unterzeichnet. 6000 Studierende und 400 Mitarbeiter sollen hier zukünftig eine neue Heimat finden – weswegen die Regierungsfraktionen nun zusätzlich Tempo in die Schwimmbadplanungen bringen wollen.

Oberbillwerder soll Modellstadtteil der „Active City“ werden

„Viele Kommunen denken aktuell darüber nach, Schwimmbadangebote zurückzufahren. Diesen Weg wird Hamburg nicht gehen“, sagt Timmermann, die zudem daran erinnert, dass Oberbillwerder ein Modellstadtteil der „Active City“ werden soll. „Wir modernisieren sukzessive den Bestand und erweitern das ganzjährige Angebot, um Kindern und Jugendlichen auch weiterhin das Schwimmenlernen zu ermöglichen.“ Auch ein sogenannter Aktivitätspark im Osten mit zwei großen Sportfeldern, mehreren Beachvolleyballfeldern sowie diversen weiteren Freizeitsportangeboten bis hin zu Bewegungsparcours für jedermann ist bereits geplant.

„Der Zukunftsstadtteil Oberbillwerder nimmt konkrete Gestalt an“, sagt auch Jennifer Jasberg zufrieden. „Mit dem Bau eines neuen Schwimmbads legen wir nun einen wichtigen Baustein für den Zukunftsstadtteil.“ Schlusswort Timmermann: „In Oberbillwerder entsteht ein Anziehungspunkt für den ganzen Bezirk Bergedorf und darüber hinaus.“

Ehrgeizige Pläne, für die man nur früh genug aufstehen muss.