Bad Bramstedt: Baum für Spies - SPD lobt ihren neuen Stadtverordneten

Bad Bramstedt. Der Sozialdemokrat Ralph Baum rückt nach in die Bramstedter Stadtverordnetenversammlung. Der langjährige SPD-Kommunalpolitiker und Konzernbetriebsratsvorsitzender des Klinikums Bad Bramstedt übernimmt das Mandat seines Parteifreunds Manfred Spies. der nach 23 Jahren alle Ämter in der Kommunalpolitik niedergelegt hatte.

Baum arbeitet als stellvertretender Vorsitzender des Bauausschusses seit zehn Jahren als bürgerliches Mitglied. Die Fraktionsvorsitzende Karin Steffen sagte: „Ich kenne Ralph Baum als ehrlichen und vor allem sehr sachorientierten Menschen mit dem Herz am rechten Fleck und freue mich, ihn im Kreise der Stadtverordneten begrüßen zu dürfen.“ Dass nach fünf Jahren erst jetzt der erste personelle Wechsel in der Fraktion anstehe, zeige, wie stabil und kontinuierlich dort gearbeitet werde.

Manfred Spies schrieb über seine Beweggründe einen Brief

Spies hatte sich vor wenigen Tagen mit sofortiger Wirkung aus der Kommunalpolitik verabschiedet, will aber Mitglied der SPD bleiben. „Die Ursachen des Rücktritts liegen im rein politischen Bereich“, schrieb er an Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt. Seit geraumer Zeit weiche er von der „manifestierenden Mehrheitsmeinung“ ab, die sich in der vergangenen drei Jahren in der Fraktion gebildet habe.

„Diese Entscheidung fällt mir schwer, ist aber notwendig und konsequent“, schrieb Spies. In ihrer Mitteilung über den Nachrücker Baum hatte die SPD Spies’ Namen nicht genannt, sondern nur von einem „kürzlich zurück getretenen SPD-Vertreter“ geschrieben.